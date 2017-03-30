Курс доллара упал до минимума 2017 года
Курс доллара в четверг, 30 марта, продолжил падать по отношению к рублю. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Российская валюта продолжает укрепляться на фоне роста цен на нефть. Утром курс доллара упал ниже отметки 56,55 рубля и обновил минимум 2017 года.
По расчётам "на завтра" американская валюта снижалась в 10:04 до 56,4 рубля. Курс евро снижался на 29 копеек — до 60,63.
Следить за курсами валют в реальном времени читатели могут на сайте Клопс.Ru. Панель с данными о долларе, евро и злотом расположена рядом с формой поиска.
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