В среду курс доллара опускался ниже 57 рублей
В среду, 28 марта, курс доллара по отношению к рублю снизился ниже 57 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
По состоянию на 10:30 утра за один доллар давали 56,99 рубля. Курс евро тоже снизился и составил 61,45 рубля.
Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс доллара по расчётам "на завтра" составил 57 рублей ровно. Курс евро снизился на 28 копеек и составил 61,62 рубля.
Следить за курсами валют в реальном времени читатели могут на сайте Клопс.Ru. Панель с данными о долларе, евро и злотом расположена рядом с формой поиска.
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