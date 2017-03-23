Германия выделила Калининградской области 51 тыс. евро для борьбы с загрязнением водных объектов
Калининградская область получила от Германии 51 тысячу евро для реализации программы по сохранению малых водных объектов и развитию туристической инфраструктуры. Об этом сообщил врио регионального министра природных ресурсов и экологии Юрий Шитиков во время экологического совета при областном правительстве в четверг, 23 марта.
По его словам, в марте началась реализация проекта по предотвращению загрязнения малых водных объектов на территории региона. В частности, речь идёт о Балтийском море, бассейне реки Красной и озера в Виштынецком парке.
"Германской стороной на улучшение туристической инфраструктуры выделена 51 тысяча евро", — сообщил Шитиков.
У экологов в Европе Калининградская область имеет очень плохую репутацию.
Об этом во время 13-го Российско-германского Дня экологии рассказали представители шведской экологической коалиции "Чистая Балтика".
Однако в Минэкологии региона пообещали вчетверо сократить
слив в море неочищенных канализационных стоков к 2018 году. Основным источником загрязнения Балтийского моря остаётся сброс неочищенных сточных вод, поэтому правительством Калининградской области предприняты кардинальные меры по строительству очистных сооружений.
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