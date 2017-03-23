Германия выделила Калининградской области 51 тыс. евро для борьбы с загрязнением водных объектов

Калининградская область получила от Германии 51 тысячу евро для реализации программы по сохранению малых водных объектов и развитию туристической инфраструктуры. Об этом сообщил врио регионального министра природных ресурсов и экологии Юрий Шитиков во время экологического совета при областном правительстве в четверг, 23 марта.



По его словам, в марте началась реализация проекта по предотвращению загрязнения малых водных объектов на территории региона. В частности, речь идёт о Балтийском море, бассейне реки Красной и озера в Виштынецком парке.



"Германской стороной на улучшение туристической инфраструктуры выделена 51 тысяча евро", — сообщил Шитиков.

У экологов в Европе Калининградская область имеет очень плохую репутацию. Об этом во время 13-го Российско-германского Дня экологии рассказали представители шведской экологической коалиции "Чистая Балтика".