В Калининграде на организацию Дня Победы готовы потратить более 2 млн рублей

В Калининграде на фейерверк в честь Дня Победы и организацию праздничных мероприятий власти готовы потратить почти 2,2 млн рублей. Соответствующие данные опубликованы на официальном Портале госзакупок.



Почти 1,6 млн рублей из бюджета Почти 1,6 млн рублей из бюджета выделят на организацию и проведение военного парада войск и сил Калининградского гарнизона, торжественное возложение венков и цветов к памятнику 1 200 воинам-гвардейцам и проведение праздничного мероприятия "Парк Победы!".



Участие в мероприятиях должны будут принимать не менее 518 человек. Среди них — творческие коллективы, административно-творческая и рабочая группы, технический персонал и другие лица.



На фейерверк городские власти готовы На фейерверк городские власти готовы выделить до 600 тыс. рублей. Он состоится в 22:00 и продлится не менее 10 минут. Обязательное условие во время залпов — музыкальное сопровождение.