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В Калининграде на организацию Дня Победы готовы потратить более 2 млн рублей

17:52
  316 0
Фото из архива Клопс.Ru
В Калининграде на фейерверк в честь Дня Победы и организацию праздничных мероприятий власти готовы потратить почти 2,2 млн рублей. Соответствующие данные опубликованы на официальном Портале госзакупок.

Почти 1,6 млн рублей из бюджета выделят на организацию и проведение военного парада войск и сил Калининградского гарнизона, торжественное возложение венков и цветов к памятнику 1 200 воинам-гвардейцам и проведение праздничного мероприятия "Парк Победы!".

Участие в мероприятиях должны будут принимать не менее 518 человек. Среди них — творческие коллективы, административно-творческая и рабочая группы, технический персонал и другие лица.

На фейерверк городские власти готовы выделить до 600 тыс. рублей. Он состоится в 22:00 и продлится не менее 10 минут. Обязательное условие во время залпов — музыкальное сопровождение.
 
В 2016 году власти Калининграда были готовы потратить на украшение города ко Дню Победы более 2,2 млн рублей. На здании мэрии, корпусе КГТУ, площади Победы, площади Василевского, у памятного знака "Морякам-балтийцам" и у мемориала 1 200 воинам-гвардейцам установили вымпелы и баннеры. На нескольких улицах установили светодиодные экраны.

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