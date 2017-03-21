В Калининграде на организацию Дня Победы готовы потратить более 2 млн рублей
В Калининграде на фейерверк в честь Дня Победы и организацию праздничных мероприятий власти готовы потратить почти 2,2 млн рублей. Соответствующие данные опубликованы на официальном Портале госзакупок.
Почти 1,6 млн рублей из бюджета выделят
на организацию и проведение военного парада войск и сил Калининградского гарнизона, торжественное возложение венков и цветов к памятнику 1 200 воинам-гвардейцам и проведение праздничного мероприятия "Парк Победы!".
Участие в мероприятиях должны будут принимать не менее 518 человек. Среди них — творческие коллективы, административно-творческая и рабочая группы, технический персонал и другие лица.
На фейерверк городские власти готовы выделить
до 600 тыс. рублей. Он состоится в 22:00 и продлится не менее 10 минут. Обязательное условие во время залпов — музыкальное сопровождение.
В 2016 году власти Калининграда были готовы потратить на украшение города
ко Дню Победы более 2,2 млн рублей. На здании мэрии, корпусе КГТУ, площади Победы, площади Василевского, у памятного знака "Морякам-балтийцам" и у мемориала 1 200 воинам-гвардейцам установили вымпелы и баннеры. На нескольких улицах установили светодиодные экраны.
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