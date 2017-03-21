Биржевой курс доллара во вторник упал ниже 57 рублей

Во вторник, 21 марта, биржевой курс доллара опускался до отметки 56,99 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс американской валюты снижался на 42 копейки. При этом курс евро укреплялся. По данным на 14:30 по московскому времени, он составлял 61,7 рубля. Днём он поднимался до отметки в 61,91 рубля.



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