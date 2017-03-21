Сайт Зарплата.ру выяснил, сколько зарабатывают калининградские таксисты

На сайте по поиску работы вакансии водителей такси традиционно попадают в список самых высокооплачиваемых. Об этом сообщила служба исследований сайта Зарплата.ру.



Так, среднее денежное вознаграждение, предлагаемое калининградскими работодателями в рубрике "Транспорт, автобизнес", — 48 тыс. рублей. Это заметно выше, чем средняя зарплата в марте, которая составила 36 тысяч рублей.



Больше всего можно заработать в пассажирских перевозках. Так, Больше всего можно заработать в пассажирских перевозках. Так, таксистам, подключённым к специальным мобильным сервисам , где пассажир может вызывать такси без звонка оператору, предлагают заработную плату от 90 тыс. рублей до 156 тыс. рублей за месяц работы.



Особенность работы в том, что для неё необходим личный автомобиль, а сумма заработка зависит как от активности водителя, так и от количества заказывающих пассажиров. Здесь нет никаких финансовых гарантий.



Также есть вакансии, которые позволяют получать выше среднего заработка в профессии. Так, до 80 тысяч рублей сможет заработать Также есть вакансии, которые позволяют получать выше среднего заработка в профессии. Так, до 80 тысяч рублей сможет заработать водитель категории Е с опытом работы на международных перевозках Россия — Европа. Ему необходимо иметь действующий загранпаспорт и долгосрочную визу, а также соответствующее свидетельство. Но нижний порог возможного заработка — от 40 тысяч рублей.



В другой В другой вакансии водителя-международника зарплата стартует от 63 тысяч рублей. Требования похожи, но на эту позицию ждут более опытного водителя со стажем в аналогичной работе от 3 лет. Обещают официальное трудоустройство, надбавки к окладу, возмещение командировочных расходов, соцпакет, обучение и хороший автопарк.



— одна из самых популярных как среди соискателей, так и среди работодателей. Так, количество вакансий в ней составляет 10% от общего числа всех предложений на сайте. Рубрика "Транспорт, автобизнес" — одна из самых популярных как среди соискателей, так и среди работодателей. Так, количество вакансий в ней составляет 10% от общего числа всех предложений на сайте.



Работу в этой сфере в Калининграде хотят получить более 4 500 человек, непосредственно в пассажирских или грузовых перевозках — почти 2 тысячи человек. Подавляющее большинство (97%) - мужчины.

Возраст желающих работать в сфере "Транспорт, автобизнес"