Сайт Зарплата.ру выяснил, сколько зарабатывают калининградские таксисты

На сайте по поиску работы вакансии водителей такси традиционно попадают в список самых высокооплачиваемых. Об этом сообщила служба исследований сайта Зарплата.ру.
Так, среднее денежное вознаграждение, предлагаемое калининградскими работодателями в рубрике "Транспорт, автобизнес", — 48 тыс. рублей. Это заметно выше, чем средняя зарплата в марте, которая составила 36 тысяч рублей.
Особенность работы в том, что для неё необходим личный автомобиль, а сумма заработка зависит как от активности водителя, так и от количества заказывающих пассажиров. Здесь нет никаких финансовых гарантий.
Также есть вакансии, которые позволяют получать выше среднего заработка в профессии. Так, до 80 тысяч рублей сможет заработать водитель категории Е
с опытом работы на международных перевозках Россия — Европа. Ему необходимо иметь действующий загранпаспорт и долгосрочную визу, а также соответствующее свидетельство. Но нижний порог возможного заработка — от 40 тысяч рублей.
В другой вакансии водителя-международника
зарплата стартует от 63 тысяч рублей. Требования похожи, но на эту позицию ждут более опытного водителя со стажем в аналогичной работе от 3 лет. Обещают официальное трудоустройство, надбавки к окладу, возмещение командировочных расходов, соцпакет, обучение и хороший автопарк.
Рубрика "Транспорт, автобизнес"
— одна из самых популярных как среди соискателей, так и среди работодателей. Так, количество вакансий в ней составляет 10% от общего числа всех предложений на сайте.
Работу в этой сфере в Калининграде хотят получить более 4 500 человек, непосредственно в пассажирских или грузовых перевозках — почти 2 тысячи человек. Подавляющее большинство (97%) - мужчины.
Возраст желающих работать в сфере "Транспорт, автобизнес"
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