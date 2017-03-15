В Калининградской области на поддержку казачества в 2017 году выделено 1,8 млн рублей

Врио министра по муниципальному развитию и внутренней политике Максим Коломиец сообщил, что в 2017 году в регионе выделят 1,8 млн рублей на поддержку казачьих обществ. Он озвучил эти данные во время заседания регионального правительства во вторник, 14 марта, пишет РБК.



В регионе зарегистрировано всего 38 казачьих объединений. Численность 14 из них составляет в общей сложности 1041 человек. Эти объединения внесены в государственный реестр. Ещё в области действуют 28 добровольных казачьих дружин. Их общая численность составляет 138 человек.