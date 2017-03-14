Голодец: в России есть уникальное социальное явление, когда работающие остаются бедными

Вице-премьер Правительства РФ Ольга Голодец посетовала, что в России наблюдается бедность рабочего населения, что является уникальным примером. Об этом пишет ТАСС.



"Та бедность, которая в стране есть и фиксируется, — это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере — работающие бедные", — отметила Голодец во вторник на Социальном форуме в рамках Недели российского бизнеса 2017 года.



По словам вице-премьера, уровень МРОТ — 7,5 тыс. рублей — не соответствует никакой квалификации.



"Даже если человек окончил среднюю школу, то по выходе его труд должен оцениваться несколько на другом уровне. Нам предстоят серьёзные обсуждения по повышению минимального размера оплаты труда", — считает вице-премьер.



Несмотря на то что в прошлом году средняя зарплата в России была 36 тысяч 703 рубля, на уровне МРОТ работают почти 5 млн человек.



"О какой производительности труда можно говорить, если за месяц работы человек получает такие деньги?", — возмутилась Голодец, добавив, что планируется проводить совместные мероприятия вместе с бизнесом, чтобы обратить внимание на предприятия с низкой зарплатой.