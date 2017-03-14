Суд признал "ЦентрОбувь" банкротом
Фото с сайта "ЦентроОбувь"
Во вторник, 14 марта, компанию "ЦентрОбувь" признали банкротом. Об этом пишет РБК.
Компанию признали банкротом решением арбитражного суда Москвы. В отношении должника открыто конкурсное производство сроком на полгода. Сейчас компания должна кредиторам 23,5 млрд рублей.
О возможном банкротстве обувного ретейлера сообщалось в апреле прошлого года
. В 2015 году "ЦентрОбувь" закрыла более 250 магазинов, в первом квартале 2016 года — почти 100 магазинов.
В калининградских магазинах сети отметили, что даже в случае признания компании банкротом этот процесс будет достаточно длительным. "В любом случае ни в 2016 году, ни в 2017 году эта сеть в Калининграде не исчезнет", — уточнили корреспонденту Клопс.Ru.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.