Суд признал "ЦентрОбувь" банкротом

Во вторник, 14 марта, компанию "ЦентрОбувь" признали банкротом. Об этом пишет РБК.



Компанию признали банкротом решением арбитражного суда Москвы. В отношении должника открыто конкурсное производство сроком на полгода. Сейчас компания должна кредиторам 23,5 млрд рублей.



О возможном банкротстве обувного ретейлера О возможном банкротстве обувного ретейлера сообщалось в апреле прошлого года . В 2015 году "ЦентрОбувь" закрыла более 250 магазинов, в первом квартале 2016 года — почти 100 магазинов.



В калининградских магазинах сети отметили, что даже в случае признания компании банкротом этот процесс будет достаточно длительным. "В любом случае ни в 2016 году, ни в 2017 году эта сеть в Калининграде не исчезнет", — уточнили корреспонденту Клопс.Ru.