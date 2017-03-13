В Союзе потребителей России предложили штрафовать коммунальщиков за отсутствие воды
Союз потребителей России выступил с инициативой ввести штрафы для коммунальщиков за неоказание услуг или некачественные услуги. Об этом пишут "Известия".
Технически коммунальщиков, операторов телефонной связи и интернет-провайдеров предлагают уравнять с другими поставщиками услуг (например, авиакомпаниями или застройщиками). Для этого закон "О защите прав потребителей" хотят распространить на поставщиков ЖКУ и услуг связи. Инициаторы нововведений считают, что это повысит их уровень ответственности.
"По закону "О защите прав потребителей" за каждый час просрочки оказания услуги потребителю должны платить 3% от её стоимости. Однако на поставщиков непрерывных услуг — жилищно-коммунальных, телефонной связи, интернета — эта норма фактически не распространяется", — рассказал директор Института социальной политики, сопредседатель союза Анатолий Голов.
Заставить платить коммунальщиков за отсутствие горячей воды или тепла необходимо, однако штраф в 3% от месячного тарифа может разорить жилищную компанию или оператора связи, считают эксперты.
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