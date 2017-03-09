В четверг курсы доллара и евро растут по отношению к рублю

В четверг, 9 марта, курсы доллара и евро укрепляются по отношению к рублю. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.



По отношению курс доллара увеличивался на 64 копейки — до 58,82 рубля. Курс евро укреплялся на 42 копейки — до 61,96 рубля.



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