Калининградские продавцы объяснили, почему перед 8 Марта традиционно подорожали цветы

В Калининграде в очередной раз наблюдается подорожание цветов, ставшее уже привычным накануне Международного женского дня.



Как рассказали Клопс.Ru продавцы, всему виной хитрые поставщики цветов — фирмы из Голландии и Эквадора, которые прознали про все российские праздники и теперь планомерно за неделю до любой праздничной даты поднимают для местных закупщиков цены.



Они и на День всех влюблённых так делают, и даже про наше Первое сентября знают!" — возмущённо разводит руками предпринимательница.



Уже на прошлой неделе в магазинчиках начали обновляться ценники. Нераспроданные цветы из прошлых партий ещё можно было приобрести по старой стоимости, а вот следующие партии товара начали завозить уже по более высокой цене.



Так, розы в зависимости от их длины в четверг, 2 марта, стоили в среднем от 100 до 170 рублей за штуку. Теперь эти колючие цветы будут стоить от 130 до 250 рублей за экземпляр. И если ветка хризантемы ещё в четверг стоила 100 рублей, то сейчас их уже продают по 130 рублей.



Гвоздики подорожали в среднем на десять рублей за штучку. Такая же история и с тюльпанами: один цветок стоил 50 рублей, сегодня их уже продают по 60. Правда, некоторые предприниматели, которые продают цветы с переносных лотков или даже просто стоят с ящиками в скверах или на перекрёстках, всё ещё держат цену по 50 рублей за штуку. К таким дельцам продавцы официальных торговых точек относятся скептически — мол, не пройдёт и дня, и лепестки у таких тюльпанов пожухнут или, того хуже, осыплются.



Кстати, можно в Калининграде отыскать тюльпаны даже и по 35 рублей за штучку — но это только для оптовых покупателей, которые готовы заказать не меньше 200 цветочков единовременно. Если у того же продавца попытаться приобрести десять цветов, то каждый из них вам обойдётся в 75 рублей, зато упаковка — в подарок.