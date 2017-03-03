Минфин за месяц купит валюту на 70,5 млрд рублей
Совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты, в период с 7 марта по 6 апреля составит 70,5 млрд рублей. Об этом сообщили в Минфине.
Ежедневный объём покупки иностранной валюты на протяжении месяца в эквиваленте составит 3,2 млрд рублей. Ожидается, что объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, в последующие периоды будет выше.
В сообщении Минфина отмечается, что к совершению операций покупки иностранной валюты привлекут Центробанк. Он будет заключать сделки покупки на торгах Московской биржи.
Приобретённую иностранную валюту зачислят на счета Федерального казначейства. В марте 2017 года прогнозируется поступление в бюджет дополнительно 91,9 млрд рублей доходов нефтегазовой отрасли.
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