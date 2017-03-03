Минфин за месяц купит валюту на 70,5 млрд рублей

Совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты, в период с 7 марта по 6 апреля составит 70,5 млрд рублей. Об этом сообщили в Минфине.



Ежедневный объём покупки иностранной валюты на протяжении месяца в эквиваленте составит 3,2 млрд рублей. Ожидается, что объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, в последующие периоды будет выше.



В сообщении Минфина отмечается, что к совершению операций покупки иностранной валюты привлекут Центробанк. Он будет заключать сделки покупки на торгах Московской биржи.



Приобретённую иностранную валюту зачислят на счета Федерального казначейства. В марте 2017 года прогнозируется поступление в бюджет дополнительно 91,9 млрд рублей доходов нефтегазовой отрасли.