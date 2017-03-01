На обслуживание 12 калининградских фонтанов летом потратят 3 млн рублей
Все 12 фонтанов Калининграда запустят 1 мая, они будут радовать калининградцев и гостей города до 1 октября, а на их обслуживание потратят 3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Сейчас на сайте госзакупок объявлен аукцион по выбору подрядной организации, которая займётся текущим содержанием городских фонтанов в 2017 году. На текущее содержание 12 городских фонтанов в бюджете Калининграда на 2017 год предусмотрено 3 млн рублей. В соответствии с техническим заданием отобранная по итогам конкурса подрядная организация должна будет производить уборку, вывозить мусор с парапетов, из чаш фонтанов, осуществлять регулярный осмотр конструкций, инженерных систем, колодцев, проверять работу систем и регулировать параметры, а также не реже пяти раз в месяц производить замену воды, очищать чаши фонтанов от ила и твёрдых предметов.
Подрядчик обязан в срок до 22 апреля установить оборудование и заполнить фонтаны водой. На 27 апреля запланирован пробный запуск городских фонтанов.
Где заработают фонтаны
1 мая 2017 года в 8:00 будут запущены все 12 городских фонтанов: в сквере у Борющихся зубров, у стадиона "Балтика", у Дома искусств, над подземным паркингом городского общественно-делового центра "Калининград-750", на площади Победы (три фонтана), в сквере у памятника Шиллеру, у монумента "Мать-Россия", а также фонтаны "Голубой ручей", "Тихий сквер", "Детский" — в зоне отдыха на озере Верхнее. Работать они будут ежедневно с 8:00 до 23:00.
Прошлым летом в Калининграде отключали фонтаны из-за купающихся в День ВДВ
. В 2011 году городские "источники" отключали фонтаны, объясняя это проводимыми "Водоканалом" работами. В последующие годы — неисправностью фонтанов и профилактическими работами.
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