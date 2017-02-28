В Национальном бюро кредитных историй назвали средний возраст калининградского должника
В России должники с просроченными кредитами становятся более "возрастными". Об этом пишет "Российская газета
", ссылаясь на данные Национального бюро кредитных историй.
Так, средний возраст должника-неплательщика в целом по стране — 43,2 года, это на 5,5 года больше, чем 6 месяцев назад. При этом число молодых должников (до 30 лет), которые не справляются с кредитами, сокращается.
Самые "возрастные" потенциальные банкроты живут в Камчатском крае (средний возраст — 45,7 года), Карачаево-Черкессии (45,1 года), Калининградской области (44,4 года), а также в Приморском крае и Чеченской Республике (по 44,2 года).
"Средний возраст потенциального банкрота свидетельствует о вымывании из кредитного процесса самых молодых заёмщиков, а также об активизации работы кредиторов с заёмщиками старше 50 лет", — отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
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