Калининградский детсад выплатит более 16 тысяч рублей за разбитый нос ребёнка
В Калининграде местная жительница отсудила у детского сада № 125 более 16,5 тысячи рублей за полученную сыном травму носа. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.
Летом 2016 года ребёнок истицы возвращался с прогулки. Мальчик споткнулся о скамейку и упал, получив травму носа. Его мать подала на дошкольное учреждение иск с требованием возместить ей вред. Ленинградский районный суд решил взыскать с ответчика более полутора тысяч рублей расходов на лечение, а также 15 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.
Заведующая детского сада пояснила Клопс.Ru, что довольна исходом дела. По её словам, истица требовала гораздо большей выплаты.
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