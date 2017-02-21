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Главная Новости Деньги

Калининградский детсад выплатит более 16 тысяч рублей за разбитый нос ребёнка

Автор: Виктория Мокрецова
16:33
  1744 1
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
В Калининграде местная жительница отсудила у детского сада № 125 более 16,5 тысячи рублей за полученную сыном травму носа. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.

Летом 2016 года ребёнок истицы возвращался с прогулки. Мальчик споткнулся о скамейку и упал, получив травму носа. Его мать подала на дошкольное учреждение иск с требованием возместить ей вред. Ленинградский районный суд решил взыскать с ответчика более полутора тысяч рублей расходов на лечение, а также 15 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

Заведующая детского сада пояснила Клопс.Ru, что довольна исходом дела. По её словам, истица требовала гораздо большей выплаты.

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1 комментарий Правила комментирования

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Даша Канова
Даша Канова #
19:50
вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://vkk.me/produktu
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