Биржевой курс евро во вторник снижался почти на рубль

Во вторник, 21 февраля, биржевой курс евро снижался по отношению к рублю на 82 копейки. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара по расчётам "на завтра" снижался на 37 копеек, до 57,58 рубля. Курс евро опускался до 60,71 рубля.



О том, какое влияние оказывают торги на бирже на курсы в обменниках рассказала ведущий аналитик, представляющий партнёра О том, какое влияние оказывают торги на бирже на курсы в обменниках рассказала ведущий аналитик, представляющий партнёра TeleTrade в Калининграде, Дарья Большешапова: "На курс обменных операций влияет баланс спроса и предложения. В принципе, банк может установить курс продажи валюты, например, в 2 раза больше официального курса ЦБ. Будут ли покупать по такому курсу — большой вопрос. Поэтому курсы покупки и продажи иностранной валюты в разных коммерческих банках примерно сопоставимы".

На официальный курс ЦБ, по словам Большешаповой, как раз и влияют биржевые торги. "Механизм определения официальных курсов достаточно прозрачен – курс устанавливается по итогам торгов на валютной бирже. В расчет берется средняя цена за определенный промежуток времени", — пояснила аналитик.



Следить за курсами валют в реальном времени читатели могут на сайте Клопс.Ru. Панель с данными о долларе, евро и злотом расположена рядом с формой поиска.