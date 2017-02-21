Биржевой курс евро во вторник снижался почти на рубль
Во вторник, 21 февраля, биржевой курс евро снижался по отношению к рублю на 82 копейки. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара по расчётам "на завтра" снижался на 37 копеек, до 57,58 рубля. Курс евро опускался до 60,71 рубля.
О том, какое влияние оказывают торги на бирже на курсы в обменниках рассказала ведущий аналитик, представляющий партнёра TeleTrade
в Калининграде, Дарья Большешапова: "На курс обменных операций влияет баланс спроса и предложения. В принципе, банк может установить курс продажи валюты, например, в 2 раза больше официального курса ЦБ. Будут ли покупать по такому курсу — большой вопрос. Поэтому курсы покупки и продажи иностранной валюты в разных коммерческих банках примерно сопоставимы".
На официальный курс ЦБ, по словам Большешаповой, как раз и влияют биржевые торги. "Механизм определения официальных курсов достаточно прозрачен – курс устанавливается по итогам торгов на валютной бирже. В расчет берется средняя цена за определенный промежуток времени", — пояснила аналитик.
Следить за курсами валют в реальном времени читатели могут на сайте Клопс.Ru. Панель с данными о долларе, евро и злотом расположена рядом с формой поиска.
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