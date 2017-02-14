Алиханов: У меня зарплата ниже, чем у главы Калининграда
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В правительстве Калининградской области рассказали, главы каких муниципалитетов получают самые высокие зарплаты. Во вторник, 14 февраля, врио министра финансов Виктор Порембский рассказал в своём докладе о том, что больше всех получают чиновники в администрации Калининграда.
Так, зарплата главы Калининграда Александра Ярошука составляет 182 тыс. рублей в месяц, главы Светлогорского района — 147 тыс. рублей, Советска — 146 тыс. рублей. "Это выше среднего показателя по зарплатам чиновников муниципальных администраций", — отметил Порембский.
После совещания врио губернатора Антон Алиханов заявил, что его зарплата ниже, чем у главы Калининграда. Глава региона не рассказал, какую сумму получает за работу.
В 2015 году зарплата Александра Ярошука составляла
172 тыс. рублей в месяц. Тогда же глава Калининграда урезал себе зарплату на 10% — после соответствующего указа президента.
Согласно докладу врио министра финансов, за год на 10% снизились зарплаты госслужащих в Зеленоградском городском округе и в Светлогорском районе.
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