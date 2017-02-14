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Алиханов: У меня зарплата ниже, чем у главы Калининграда

Автор: Мария Гоменюк-Кравцова
12:59
  4207 6
  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В правительстве Калининградской области рассказали, главы каких муниципалитетов получают самые высокие зарплаты. Во вторник, 14 февраля, врио министра финансов Виктор Порембский рассказал в своём докладе о том, что больше всех получают чиновники в администрации Калининграда.

Так, зарплата главы Калининграда Александра Ярошука составляет 182 тыс. рублей в месяц, главы Светлогорского района — 147 тыс. рублей, Советска — 146 тыс. рублей. "Это выше среднего показателя по зарплатам чиновников муниципальных администраций", — отметил Порембский.

После совещания врио губернатора Антон Алиханов заявил, что его зарплата ниже, чем у главы Калининграда. Глава региона не рассказал, какую сумму получает за работу.

В 2015 году зарплата Александра Ярошука составляла 172 тыс. рублей в месяц. Тогда же глава Калининграда урезал себе зарплату на 10% — после соответствующего указа президента.

Согласно докладу врио министра финансов, за год на 10% снизились зарплаты госслужащих в Зеленоградском городском округе и в Светлогорском районе.

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6 комментариев Правила комментирования

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Питон
Питон #
13:20
Всех приравнять к зарплатам санитарок в больницах.
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baka2003
baka2003 #
14:12
Сделать максимальную зарплату чиновника в четыре раза больше чем МРОТ
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Елизавета
Елизавета #
14:13

Они только высокую зарплату могут получать, а от их работы только вред! Почему бы не пересмотреть их зарплату в сторону уменьшения! Это было бы справедливо!
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Ведмедик
Ведмедик #
14:19
Надо, Антон, работать напряженнее , как наш многоуважаемый мэр, и зарплату повысят!
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C-500
C-500 #
14:19
Бедный Ярошук,аж на 10 %  урезал себе зарплату! Прав Миронов, зарплата чиновников должна быть на уровне прожиточного минимума.
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ins_sider
ins_sider #
14:32
Ну дык, место красно не зарплатой, а откатами. Потому и откупается "на кормление" как при феодализме.
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