Алиханов: У меня зарплата ниже, чем у главы Калининграда

В правительстве Калининградской области рассказали, главы каких муниципалитетов получают самые высокие зарплаты. Во вторник, 14 февраля, врио министра финансов Виктор Порембский рассказал в своём докладе о том, что больше всех получают чиновники в администрации Калининграда.



Так, зарплата главы Калининграда Александра Ярошука составляет 182 тыс. рублей в месяц, главы Светлогорского района — 147 тыс. рублей, Советска — 146 тыс. рублей. "Это выше среднего показателя по зарплатам чиновников муниципальных администраций", — отметил Порембский.



После совещания врио губернатора Антон Алиханов заявил, что его зарплата ниже, чем у главы Калининграда. Глава региона не рассказал, какую сумму получает за работу.



В 2015 году зарплата Александра Ярошука В 2015 году зарплата Александра Ярошука составляла 172 тыс. рублей в месяц. Тогда же глава Калининграда урезал себе зарплату на 10% — после соответствующего указа президента.



Согласно докладу врио министра финансов, за год на 10% снизились зарплаты госслужащих в Зеленоградском городском округе и в Светлогорском районе.