В бюджете Калининградской области нет денег на ремонт фасадов вдоль набережной Адмирала Трибуца

Правительство Калининградской области пока не нашло денег на реконструкцию фасадов многоквартирных жилых домов вдоль набережной Адмирала Трибуца. Об этом врио губернатора региона Антон Алиханов сообщил в понедельник, 30 января.
"У нас недостаточно средств, для того чтобы сделать дома на Трибуца. Сейчас посидим подумаем, откуда можно взять. Возможно, будет уменьшен резервный фонд, чтобы хватило на эти объекты. Потому что они смотрят прямо на стадион, и так будет не очень красиво", — рассказал Алиханов.
Глава региона также посетовал на дороговизну реставрации. По его словам, ремонт фасада одного дома обойдётся в 60 млн рублей.
"Но не хотелось бы обойтись покраской, чтобы она выцвела через 2-3 года. Если делать, то делать хорошо", — добавил врио губернатора.
В 2015 году глава города Александр Ярошук выразил уверенность в том, что жильцы примут
финансовое участие в реставрации этих домов. Точную сумму, которую необходимо будет заплатить калининградцам, мэр не уточнил.
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