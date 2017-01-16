Депутата из Ладушкина лишили полномочий за ложные сведения в декларации об имуществе
Прокуратура Багратионовского района прекратила полномочия одного из депутатов Ладушкинского городского округа. Об этом сообщается на официальном сайте областного ведомства.
Решение приняли по результатам проверки сведений о доходах, расходах и имуществе, предоставленных окружными депутатами Ладушкина. Прокуратура установила, что данные одного из них недостоверны.
Надзорный орган направил соответствующее представление председателю совета депутатов. Его рассмотрели на заседании 12 января. Полномочия чиновника прекратили досрочно за нарушение антикоррупционного законодательства.
Ранее Клопс.Ru сообщал об отстранении
окружных депутатов от должностей за неверные сведения о материальном положении. Так, например, в октябре прошлого года за утрату доверия полномочий лишили члена горсовета Советска Романа Гринькова. В декларации он указал, что заработал более 21 млн рублей в качестве депутата. В результате проверки выяснилось, что это доход от предпринимательства.
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