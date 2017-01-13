"Зелёные карты" подешевеют с 15 января
С 15 января стоимость российских "зелёных карт" снизится на 6%. Новые тарифы будут действовать до 14 февраля 2017 года, сообщили Клопс.Ru в Российском союзе автостраховщиков (РСА).
Стоимость сертификата сроком 15 дней для выезжающих за рубеж на автомобиле по всем странам системы "Зелёная карта" для легковых автомобилей составит 2 190 рублей вместо 2 320 рублей.
В рублёвом эквиваленте выезд за рубеж в январе — феврале этого года обойдётся водителям дешевле на 12% по сравнению с летним периодом 2016 года.
Снижение цен произошло из-за снижения курса евро по отношению к рублю. Базовые ставки тарифов по российским "зелёным картам" установлены в евро, РСА ежемесячно рассчитывает их рублёвый эквивалент с учётом колебаний курса евро к рублю за истекший месяц.
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