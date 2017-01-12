Центробанк рассматривает возможность создания национальной виртуальной валюты

Банк России совместно с Минфином и другими ведомствами рассматривает возможность создания национальной виртуальной валюты. Об этом сообщает RNS.



Заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова рассказала в рамках Гайдаровского форума, который проходит в Москве, что изучается возможность выпуска такой валюты на основе технологии блокчейна. Она гарантирует фиксацию информации о проведённых между участниками системы денежных переводах, осуществлённых за период существования виртуальной денежной единицы.



"То, что это тема будущего и надо этим заниматься, — это так", — сказала Скоробогатова. Она отметила, что ЦБ пока не пришёл к каким-либо выводам, вопрос находится в стадии изучения.