Центробанк рассматривает возможность создания национальной виртуальной валюты
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Банк России совместно с Минфином и другими ведомствами рассматривает возможность создания национальной виртуальной валюты. Об этом сообщает
RNS.
Заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова рассказала в рамках Гайдаровского форума, который проходит в Москве, что изучается возможность выпуска такой валюты на основе технологии блокчейна. Она гарантирует фиксацию информации о проведённых между участниками системы денежных переводах, осуществлённых за период существования виртуальной денежной единицы.
"То, что это тема будущего и надо этим заниматься, — это так", — сказала Скоробогатова. Она отметила, что ЦБ пока не пришёл к каким-либо выводам, вопрос находится в стадии изучения.
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