Простят пени и штрафы: "Калининградтеплосеть" продлила до конца января акцию помощи должникам
"Калининградтеплосеть" сообщила о продлении срока действия акции
"Заплати и сэкономь" до 31 января 2017 года. Напомним, в рамках объявленной перед Новым годом акции при оплате долга за тепло и горячую воду калининградцам обещают не начислять пени и штрафы, предусмотренные законодательством.
Решение о продлении приняло руководство предприятия в связи с многочисленными обращениями калининградцев, не успевших оплатить долговую квитанцию в последние дни декабря.
"Люди попросили продлить сроки акции, потому что из-за предпраздничной суеты многие просто не успели с оплатой в ушедшем году. В течение текущего месяца граждане смогут спокойно погасить свои долги, не боясь получить дополнительные начисления в виде штрафа и пеней, если оплата произойдёт в досудебном порядке. Тем не менее мы призываем всех должников не затягивать с оплатой: после 31 января предприятие приступит к взысканию долгов с применением санкций, предусмотренных законодательством", — сообщает пресс-служба МП "Калининградтеплосеть".
Отмечается, что в конце года 37 тысяч калининградцев получили долговые квитанции. Напоминание о долгах за тепло и горячую воду пришло тем, чья сумма задолженности варьируется от ста рублей до нескольких сотен тысяч.
Всю информацию о текущей задолженности и возможностях её погашения можно получить у специалистов центра по работе с гражданами МП "Калининградтеплосеть", расположенного по адресу ул. Нарвская, д. 58.
Консультацию можно получить по единому многоканальному телефону колл-центра — 667-106.
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