За новогодние праздники россияне потратили в Польше на 1,5 млн злотых больше, чем в прошлом январе

Жители Калининградской области в новогодние праздники потратили в Польше на 1,5 млн злотых больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом со ссылкой на данные по Tax Free сообщили в Таможенной палате Ольштына.



В период до 9 января россияне предоставили в систему по возврату Tax Free данные о покупках на общую сумму более 5,7 млн злотых. В прошлом году за это время были предоставлены данные о покупках на сумму более 4,2 млн злотых.



В таможне отметили также, что за первые шесть дней января поток автомобилей из Калининградской области увеличился примерно на 25%. Большая часть калининградцев пересекала границу через пункт пропуска в Гжехотках.



Среди покупок жителей Калининградской области в Польше большую часть составляют продукты питания, одежда, обувь, электроника. Приобретали россияне и предметы роскоши, среди которых были и часы стоимостью 18 тыс. евро, ювелирные изделия.