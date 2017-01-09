За новогодние праздники рубль укрепился до двухлетнего максимума

Курс доллара в январе опустился ниже отметки в 60 рублей. Это максимум российской валюты за два года. Согласно данным экспертов, в ближайшие месяцы рубль может укрепиться до 57—55 рублей. Об этом сообщают "Известия".



Укрепление рубля произошло на фоне подорожания нефти. Кроме того, эксперты говорят о возвращении интереса к российской валюте со стороны иностранцев.



Если 31 декабря на валютных торгах на московской бирже курс по отношению к доллару составлял 61,3 рубля, то на закрытии торгов в пятницу, 6 января, он составлял 59,6 рубля.



Главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисовик сообщил, что у рубля есть потенциал к дальнейшему росту. По словам эксперта, в дальнейшем курс рубля будет колебаться на отметке в 55—60 рублей за доллар.



По состоянию на 10:30 по московскому времени курс доллара составил на бирже 59,9 рубля, а курс евро — 63,2 рубля.