Путин: Со следующего года мы начнём сокращать расходы на национальную оборону

Президент России во время большой пресс-конференции в Москве в пятницу, 23 декабря, сообщил, что в стране со следующего года начнут снижать расходы на национальную оборону.



Он уточнил, что эти расходы станут основной статьёй экономии бюджета.



В 2015 году, по словам президента, доля расходов на национальную оборону составила 2,7% ВВП. В текущем году — 4,7%. Начиная с 2017 года эта доля будет сокращаться. В следующем году онаа оставит 3,3% ВВП, а в 2018 и 2019 годах — 2,8% ВВП.



Ранее в Госдуме Ранее в Госдуме сообщали , что в 2017 году расходы на национальную оборону сократят на 1 трлн рублей и составят 2 трлн 836 млрд рублей. Об этом информировал ТАСС.