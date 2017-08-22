Продюсер "Смешариков" планирует развивать франшизу в Калининградской области

Продюсер знаменитого мультбренда "Смешарики" планирует запустить проект в рамках франшизы в Калининградской области. Об этом во вторник, 22 августа, во время мероприятия "Бизнес-миссия Фонда ‟Сколково”" сообщил генеральный директор региональной Корпорации развития Владимир Зарудный.



"Мы вели переговоры с Ильёй Поповым — это продюсер франшизы "Смешарики". Я бы не хотел забегать вперёд. Но это очень широкая франшиза — с выходом на лёгкую промышленность. Ведь очень популярны маечки, толстовки, кроссовки, игрушки, зубные пасты — всё, что связано с этим контентом", — рассказал Клопс.Ru Зарудный.



По словам Зарудного, Попов и другие известные продюсеры, с которыми чиновникам удалось пообщаться на фестивале "Короче", заинтересованы в создании на территории региона кластера креативной индустрии, но только после вступления в силу новой редакции закона об особой экономической зоне в Калининградской области (федеральный закон №16-ФЗ). Закон позволяет снизить социальные выплаты с заработной платы. Сегодня такие выплаты составляют порядка 34% от объёма заработной платы. При условии принятия закона с 1 января 2018 года они снизятся до 7,6%.



"Вложив один миллион рублей, данное предприятие становится резидентом Свободной экономической зоны. У них есть пониженные социальные выплаты. Всё это открывает широкие двери для легализации доходов, зарплаты и прочего, а ведь в случае успеха предприятия суммы этих выплат бывают очень высоки. Это интересно многим продюсерам контента российского телевидения и кино", — пояснил Зарудный.