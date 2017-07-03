Песков: Отток капитала из России объясняется конъюнктурными факторами
Александр Подгорчук / Архив Клопс.Ru
Отток иностранного капитала из России, который эксперты связывают с конфликтом "Роснефти" и АФК "Система", объясняется конъюнктурными факторами. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передаёт "Интерфакс"
.
"Это достаточно волатильный и конъюнктурный процесс, – прокомментировал Песков отток капитала из страны. – Что касается упомянутого разбирательства, то оно происходит исключительно в судебной плоскости, и это не имеет никакого отношения к инвестиционному климату в нашей стране".
Как сообщалось ранее, за четыре месяца 2017 года иностранные инвесторы вывели
более 1,6 млрд долларов США из российских акций. Это максимальный показатель за последние три с половиной года. Среди причин назвали неоправдавшиеся ожидания от сближения Москвы на фоне подготовки новых санкций сенатом США, продление санкций со стороны Евросоюза и конфликт между "Роснефтью" и АФК "Система".
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