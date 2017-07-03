Песков: Отток капитала из России объясняется конъюнктурными факторами

Отток иностранного капитала из России, который эксперты связывают с конфликтом "Роснефти" и АФК "Система", объясняется конъюнктурными факторами. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передаёт "Интерфакс"

"Это достаточно волатильный и конъюнктурный процесс, – прокомментировал Песков отток капитала из страны. – Что касается упомянутого разбирательства, то оно происходит исключительно в судебной плоскости, и это не имеет никакого отношения к инвестиционному климату в нашей стране".