Владелец группы компаний "Евросевернефть" купил медиахолдинг РБК

Владелец группы компаний "Евросевернефть" Григорий Берёзкин купил у Михаила Прохорова контрольный пакет медиахолдинга "РосБизнесКонсалтинг". Об этом пишет РБК
.
Сообщается, что структуры ЕСН выкупили 65% акций медиахолдинга. Финансовые подробности сделки не раскрываются, передаёт СМИ.
"Сегодня мы видим цель РБК не только в том, чтобы упрочить лидирующие позиции холдинга, но и в том, чтоб принять вызовы, стоящие перед медийной и IT-отраслями в наступлении эпохи цифровой экономики. Мы уверены, что отношения с группой ЕСН, построенные на взаимном уважении, позволят нам совместно реализовать эти возможности в полной мере", — приводят слова гендиректора группы компаний РБК Николая Молибога.
Информационное агентство "РосБизнесКонсалтинг" было создано в 1993 году. Михаил Прохоров владеет контрольным пакетом РБК с июля 2010 года. В 2013-м структуры ОНЭКСИМа консолидировали более 60% акций РБК.
На сегодняшний день в структуру группы РБК входят одноимённый телеканал, интернет- и печатные СМИ. Как передаёт газета "Ведомости"
, новый владелец не собирается менять команду медиахолдинга.
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