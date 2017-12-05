Девять с половиной недель: история жёсткого эксперимента без налёта эротики

Вот чего я не люблю, так это начинать материал со слова "пожалуй". Но сегодня изменю своему правилу. Потому что, пожалуй, каждый второй из нас мечтает о двадцать пятом часе в сутки. Ну, так, чисто на хобби, на общение с любимыми или на дописать наконец этот чёртов отчёт.

А представьте себе, что вам свалилось счастье в виде 30 часов в неделю. До-пол-ни-тель-ных! Абсолютно никем не учтённых и никак не регламентированных. Трать, на что пожелаешь! И при этом не надо покидать работу или ущемлять права родных и близких, претендующих на ваше внимание. Представили? Огорчились, что это из области фантастики? Выдохните! Это чистая правда. Чище только сны ребёнка.

Кстати, речь пойдёт именно о сне. Точнее, о том, как растянуть сутки, выудив из них те самые три-четыре часа, которых так часто не хватает для полноценной жизни.

Договоримся сразу: эта история не руководство к действию. И не пошаговое пособие, последовав которому вы придёте ровно к тем же результатам, что и я. Просто поделюсь проверенным на себе способом, как научиться мало спать, много успевать и почти не уставать.

Три часа в обнимку с подушкой

Когда признаюсь, что отлично высыпаюсь за три часа, мало кто верит. И правильно делают. Потому что на самом деле в совокупности в сутки на сон у меня приходится не меньше четырёх часов. Нет, дело вовсе не в уникальных данных от природы. Просто 15 лет назад возникла идея попробовать полифазный сон. Вдруг осточертело крутиться, как белке в колесе, ничего не успевая, дьявольски уставая и бесконечно нарываясь на упрёки дома и на работе. Мне явно не хватало 24 часов в сутки. Возможно, дело было просто в бездарном тайм-менеджменте. Но тогда эта мысль просто не пришла в голову. И я решила проблему радикально.

Что такое полифазный сон

О полифазном сне много спорят. Читаю статьи в интернете и понимаю, что до сих пор так и нет единого мнения, полезно это или вредно для здоровья. У специфического режима дня, когда на сон отводится минимум времени, немало сторонников. Но и тех, кто считает это издевательством над организмом, хватает.

Полифазный сон — это когда человек спит не шесть-восемь часов подряд, а засыпает ненадолго несколько раз в сутки через равные промежутки времени бодрствования. Продолжительность периодов покоя и активности при этом может быть разной. Есть чрезвычайно жёсткие графики, когда люди спят не больше двух часов. Есть щадящие, с одним большим отрезком "сонного" времени и несколькими короткими. Во всех случаях цель одна — максимально оптимизировать режим сна и бодрствования, чтобы заполучить вожделенные дополнительные часы в сутках.

Воля ваша, нелепо проводить чуть не половину суток в постели в бессознательном состоянии, когда столько всего интересного вокруг!

Особенности полифазного сна

Человек, засыпая, проходит две стадии сна, медленного и быстрого. Первый служит своего рода переходом к погружению во второй. Вторая, жизненно важная фаза, во время которой наш мозг перезагружается и отдыхает, очень короткая — от 10 до 20 минут. Всего таких периодов за время полноценного сна примерно на 90–120 минут. То есть фактически это и есть то самое минимальное время, которое требуется человеку для восстановления сил.

Полифазный сон хорош тем, что человеческий организм приспосабливается входить сразу во вторую стадию, минуя первую. И, соответственно, восстанавливает силы практически мгновенно. 15 минут дрёмы — и вы снова готовы покорять… что там у вас в планах?

О чём ещё не помешает знать

Честно, я совсем не была готова к тому, что мой организм будет яростно сопротивляться эксперименту. Нет, конечно, предполагалось, что какое-то время будет слегка дискомфортно. Но оказалось, что это совсем не то слово, чтобы определить всю мерзость и тошноту бытия в переходный период к особому режиму сна.

Меня мутило и тошнило. Еда вызывала отвращение, а люди — ненависть. В голове постоянно что-то жужжало, щёлкало и болело. Координация движений вызывала в начальнике желание принюхаться к моему дыханию, а количество ошибок и опечаток в моих статьях доводило корректора до истерики.

Это состояние сумеречного сознания и абсолютной физической вялости длилось недели три. Несколько раз хотелось на всё плюнуть и заснуть вмёртвую. Часов этак по 12 на каждый глаз.

Хорошо, что удалось совладать со слабостью. Потому что уже в конце первого месяца эксперимента измученный издевательствами организм сдался. И начал активно приспосабливаться к навязанному ему новому режиму: три часа сна ночью и четыре засыпания на 15 минут утром, днём и вечером.

Первое, что я отметила, это то, что сон стал прилетать мгновенно. Голова ещё не коснулась подушки, а меня уже нет. До выхода на работу успевала поспать ещё четверть часа, в обед умудрялась подремать на стуле в офисе, вечером спала в электричке, а дома ещё на 15 минут укладывалась после полуночи. И просыпаться стала моментально, без будильника. Кстати, эта особенность с годами усовершенствовалась, и я частенько удивляю малознакомых людей фокусом, когда, не глядя на часы, говорю, который час. Самое большее — на плюс-минус три минуты ошибаюсь.

А потом плюшки-бонусы посыпались, как из рога изобилия. Сначала поняла, что стала гораздо активнее физически. Появилось время на плавание и на занятия танцами. Потом обнаружила, что и ум стал яснее. Гораздо больше стала успевать на работе. Появилось наконец время для полноценного общения с семьёй. Сменила работу в муниципальной газете на более интересную и сложную. Но самое главное, пожалуй, это то, что я как-то враз стала уравновешенной особой. Вывести меня из себя практически нереально. Мне сейчас трудно даже представить ситуацию, в которой утратила бы контроль над собой. Проверено в самых жёстких ситуациях.

Дневник переходного периода

Попробовала по памяти восстановить свои ощущения в первые девять с половиной недель эксперимента. Выбранный график сна и бодрствования: непрерывный трёхчасовой ночной сон и по 15 минут глубокой дрёмы утром, днём, ранним и поздним вечером.

Неделя первая

Ночами встаю по звонку будильника и с закрытыми глазами плетусь в душ. После душа спать хочется ещё больше. Не знаю, чем себя занять, чтобы не думать о сне. Днём чувствую себя помятым жестяным тазиком, на который постоянно с грохотом падают какие-то предметы. От грохота вздрагиваю и периодически просыпаюсь.

Неделя вторая

Жизнь дерьмо. Люди сволочи. Я зомби. Новый будильник ненавижу так же, как и первые три, улетевшие в стену.

Неделя третья

Всё, не могу больше. Идёт оно всё в трубу. Хочу спать. Много спать. Много-много-много спать!

Неделя четвёртая

Не стала прерывать эксперимент. По-прежнему ложусь спать в 1:00. Пятый будильник цел и невредим, бодро верещит в 4:00. До ухода на работу успеваю приготовить обед. Взяла абонемент в бассейн на вечер. Коллеги привыкли, что с обеденного перерыва я прихожу через 45 минут и потом ещё четверть часика дремлю в уголке. Никакой шум мне не мешает. От слова совсем.

Неделя пятая

А жизнь, в общем-то, приятная штука. И люди вокруг вполне симпатичные. Записалась на шейпинг. Ходили с мужем в театр. Начали с сыном строить крепость из спичек. Два дня чертежи чертили и скупали спички в ближайших магазинах. В предутреннее время успеваю переделать все домашние дела. Пылесос только не включаю, не хочу никого будить.

Неделя шестая

В отведённые для сна часы проваливаюсь мгновенно. Просыпаюсь иногда до звонка будильника. На работе шеф стал давать мне больше заданий. Успеваю. Дома наконец завела аквариум с рыбками — теперь у меня есть на них время. Уговорила мужа записаться на танцы. Раз в неделю учимся танцевать рок-н-ролл и прочие ча-ча-ча. Увлекательно!

Неделя седьмая

На четверть построили с сыном спичечную крепость. Всем семейством ходили в кино. Наконец вернулась к неоконченному сборнику стихов. Появилось время поработать с ним. Танцы, бассейн и шейпинг по расписанию.

Неделя восьмая

Непонятно, как мне раньше на что-то времени не хватало?

Неделя девятая и ещё половинка

Подсчитала на досуге: у меня от 28 до 30 часов дополнительных появилось. То есть в среднем по четыре часа с минутами в сутки. Этого хватает на работу, на дом, на семью, на хобби, на себя.

Теперь понимаю, что переход к новому режиму сна и бодрствования нужно было приурочить к отпуску. Меньше были бы моральные издержки. И к моменту выхода на работу изрядно потрёпанный экспериментом организм освоился бы с новой реальностью.

И сразу надо было расписывать план на сутки. Если после подъёма среди ночи нечем заняться, то это не эксперимент, а мука.

Пятнадцать лет спустя

Мало спать вошло в привычку. Мне не нужны будильники. И вообще на часы смотрю редко. Мой организм словно обрёл новую способность — отсчитывать время. И рационально его использовать. В обстоятельствах, требующих максимальной концентрации моральных и физических сил, общее время сна у меня сокращается до двух часов в сутки. Правда, это бывает редко, и в таком режиме я никогда не жила более одного месяца.

Окружающие говорят, что трудно с первого взгляда определить мой настоящий возраст. Обычно ошибаются лет на 10–15 в мою пользу. Не стану кокетничать, это чертовски приятно. Полагаю, тут не только особый режим дня роль сыграл. Но и то, что я увлеклась, помимо танцев и шейпинга, ещё и моржеванием.

Самое главное — что у меня на всё хватает времени. А потраченные на работу или занятия спортом силы восстанавливаются практически мгновенно. Вот основной результат моего эксперимента.