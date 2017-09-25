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Вам "шашечки" или ехать?

20:19
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Фото автора

Алексей Елаев
заместитель председателя регионального отделения Ассоциации юристов России
Главным заметным итогом пятничной трагедии, в результате которой погибло восемь пассажиров самочинной маршрутки, стал фактический запрет таких маршруток. От всем известных мест стоянки небольших микроавтобусов возле Южного вокзала уже в субботу никто не отправлялся, там дежурили все кому не лень. Наверное, с определённой точки зрения, оно и правильно. Чем меньше транспорта на дорогах — тем меньше трагедий.
 
Но случилась не менее важная проблема — теперь в Гусев рано утром и поздно вечером просто не уехать: самый ранний автобус до восточной столицы региона с автовокзала уходит только в половине девятого утра, а самый поздний — в половине девятого вечера. То есть, если ты живёшь в Калининграде, то раньше 10:30 до Гусева общественным транспортом не добраться, а вечером, после работы, нечего засиживаться в гостях или ещё где — сразу домой, чтобы в полшестого утра опять выехать на работу. Про наличие между Калининградом и Гусевом железнодорожной ветки и вовсе можно забыть: поезд заточен под то, чтобы с утра отвезти людей с востока области в центр, а вечером доставить их обратно.
 
Ваш покорный слуга с большим удовольствием пользовался и пользуется этими "джихад-такси", последний раз всего две недели назад: нет стоянок по 10-15 минут на промежуточных остановках, микрики отходят каждые полчаса, к тому же это быстро. Если надо к 9 утра быть в Гусеве или Черняховске на заседании  — лучше транспорта не найти: в семь с копейками выехал, пару часов поспал или почитал книжку, а потом так же обратно. Всё лучше, чем провести в течение дня четыре часа за рулём, а потом ещё пытаться что-то соображать. Ну, и по деньгам всего 150 рублей. Ведь частник приходит на помощь только тогда, когда государственный транспорт не справляется. Почему-то я не видел похожего транспорта в Гданьске или Эльблонге, оно и понятно: конкурировать надо с умом, а не административными методами.
 
Мне всё равно, кто меня доведёт до места: легальный ли перевозчик, полулегальный или частично нелегальный "подкрышник". Главное — чтобы был транспорт. А про легальность — это их взаимоотношения с государством, а не мои с ними.
 
Конечно, на автовокзалах области много навязчивых объявлений, призывающих не пользоваться услугами «нелегальных перевозчиков. Дескать, и медосмотры они предрейсовые не проходят, и с техосмотрами там беда и вообще билетов не выдают. Но, может, потому и беда у нас с перевозчиками легальными, что у них сплошные ограничения по лицензированию, вплоть до того, что отдельным приказом Минтранса урегулирован минимальный (!) временной интервал между движением пригородных автобусов. А все эти достаточно бессмысленные и оставшиеся со времён советской власти нормы вроде ежедневного предрейсового медосмотра и техосмотра (не считая иных затрат, связанных с администрированием) обходятся перевозчикам в миллионы рублей в год, которые бы они с удовольствием потратили как раз на техническое перевооружение автопарков.
 
Вот и получается, что в нашей предельно небольшой области (всего сто на сто пятьдесят километров) всё затачивается не под общественный транспорт, а под личный. В итоге по дорогам региона вместо сотен автобусов ездят десятки тысяч личных колымаг, место которым разве что на свалках, а  иногородним туристам остаётся проклинать давку в автобусах на море и чудовищные толпы народа в автобусах до туристических центров области.
 
Необходимо прямо забыть про удобство и нужды частных автолюбителей и всерьёз заняться общественным транспортом, как внутригородским, так и пригородным. Упростить лицензирование, выделить полосы, организовать цивилизованные точки отправления вне автовокзалов. В общем, понять, что автолюбители — автолюбителями, но время в дороге можно тратить куда продуктивнее, чем на кручение баранки. 
 

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Алексей Елаев
заместитель председателя регионального отделения Ассоциации юристов России
Вам "шашечки" или ехать?
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