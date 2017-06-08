Один против всех: как экономить, копить и инвестировать личные деньги

В последнее время появилось множество идеологов от экономики, которые пытаются внушить своей аудитории мысль о том, что экономия — это философия неудачников, откладывание средств на "чёрный день" — программирование себя на несчастье, а трата времени на поиск более дешёвой альтернативы — прямой путь в тотальную неудовлетворённость. Прежде чем вы согласитесь с таким подходом или сочтёте его бредом, давайте узнаем, что эти "мыслители" предлагают нам взамен. А предлагают они жить сегодняшним днём, удовлетворять все свои потребности здесь и сейчас, причём лучшими товарами и услугами на рынке, никогда на себе не экономить и уж — упаси господь! — копить деньги. Более того, если соблюдать все данные постулаты, то можно незаметно для самих себя… разбогатеть.

Не нужно иметь большого размера голову на плечах, чтобы понять, откуда растут ноги. Всем в этом мире необходимо, чтобы вы жили (тратили) сегодняшним днём. Магазину у вас на районе, ретейлерам, риелторам, вашему банку, вашему работодателю, вашим подчинённым, производителям товаров и услуг, правительству страны и даже ООН — в общем, всем, кроме вас самих.

По сути, из всей популярной экономики, которая может предложить нам что-то прикладное, нет ни единой современной системы, связанной с консервативным расходованием средств, стратегическим накоплением и инвестированием с крайне малыми рисками. Всё это отдано на откуп нашему здравомыслию, уровню ответственности за близких и аналитическому складу ума.

Не претендуя на новую теорию, давайте всего лишь рассмотрим три ключевые стороны личных финансов: расходование, накопление и инвестирование — с рациональной точки зрения.

Расходование

Тратить нужно. Без этого никуда. Никто не говорит об аскетизме и отказе от полезных и не очень благ современного мира. Однако в эпоху, когда предложение с избытком перекрывает спрос, а конкуренция в любом из сегментов рынка колеблется от средней до жёсткой, грех не воспользоваться наиболее выгодными предложениями. По данным исследовательских организаций — например, Market Watch — свыше 50% населения развитых стран покупают тот или иной продукт по стоимости, превосходящей его среднюю цену, в локации, где оно проживает. Для развивающихся стран, как наша с вами, данная цифра ещё выше — 64%. Иными словами, мы не тратим время на то, чтобы найти интересующий нас продукт дешевле или хотя бы по его средней стоимости. Учитывая, что наша личная номенклатура потребительской корзины состоит максимум из 300–400 товаров/услуг, то, потратив определённое время на поиск наиболее выгодных предложений хотя бы по половине позиций, мы сможем сократить регулярные траты как минимум на 10%, а максимум — на все 20%. И это исключительно за счёт подбора наиболее привлекательных ценовых вариантов.

При этом речь не идёт об эластичности спроса. Не нужно менять свои предпочтения и вкусы, переходить на других производителей и снижать качество потребляемых продуктов или услуг. В вашем холодильнике останутся всё те же товары, на вас та же одежда. Зато в бумажнике что-то изменится. Кроме того, потребляя товары хотя бы по средней для рынка стоимости, вы тем самым выполняете ещё две функции, о которых, возможно, и не задумывались. Во-первых, сдерживаете темпы роста инфляции, а во-вторых, регулируете собственным спросом конкуренцию — в собственных интересах!

Конечно, найдутся очень деловые люди, которые скажут, что лучше переплатить те же 10–20%, но сэкономить кучу времени и заработать ещё больше денег. Однако мы живём в эпоху не только развитого интернета, но и развитой торговли, когда львиная доля всего, что продаётся, продаётся в интернете или хотя бы там представлено. Если вы не употребляете в пищу исключительно "санкционку", не носите антикварные наряды конца XIX века, то для поиска более дешёвого товара или услуги вам понадобится 5–10 минут и, возможно, один телефонный звонок.

Накопление

По данным ВЦИОМ, лишь 24% россиян откладывают часть своего дохода. Это запредельно мало. Любое домохозяйство не может развиваться, если не способно регулярно откладывать как минимум 5% дохода. Накопленные средства могут как покрывать форс-мажор, так и стать базой для улучшения качества жизни семьи.

Я не верю людям, которые говорят, что откладывать невозможно. Но я верю в то, что у многих это просто не получается. Откладывание и накопление части своего дохода — вопрос психологии и технической сноровки. Откладывать можно всегда и с любым уровнем дохода. Если вы получаете 10 тысяч рублей в месяц и все их тратите, то вы сможете тратить и 9 тысяч, откладывая тем самым 10% дохода. Хотя, положа руку на сердце, людям с таким достатком что-что, а мои советы точно не нужны, им нужна помощь, желательно материальная, причём здесь и сейчас. Что касается психологического барьера для желающих копить, то здесь рецепта нет, как нет его и для желающих, например, бросить курить.

И всё же обойти психологию можно — различными техническими приёмами. Например, сразу же после получения на руки (на карту) дохода купить на его часть валюту. Здесь вы не только отдалите вероятность растраты заначки, но и в какой-то степени инвестируете её в самый ликвидный актив в мире. Если ваша сила воли настолько слаба, что у вас поднимется рука обменять валюту обратно, то заведите накопительный счёт без права досрочного снятия с автоматическим переводом на него части своего дохода.

Есть и радикальные способы накопления — например, покупка желаемого в кредит, будь то автомобиль или квартира. Да, да, вы всё правильно поняли. Кредит как альтернатива откладыванию средств. Взяв что-либо в долг, вы обязываете себя ежемесячно погашать его часть плюс проценты. То есть откладываете средства, но не в заначку, а в банк. Взамен получая прямо сейчас то, на что копили бы какое-то время. Но нужно понимать, что любой кредит — это не рассрочка, а банковский продукт, у которого есть своя, и существенная, наценка, поэтому покупать в кредит стоит либо инвестиционный объект (недвижимость, землю) либо инструмент заработка (автомобиль, оборудование, коммерческую недвижимость).

Возвращаясь к психологии накопления, приведём статистику социологов, говорящих нам о том, что люди, имеющие "подушку безопасности", уверенней чувствуют себя на рынке труда и в целом по жизни. Кроме того, они крепче спят вне зависимости от размеров этой "подушки".

Инвестирование

Пожалуй, самая спекулятивная сторона личных финансов. Для тысяч фирм и компаний уже накопленные вами средства являются и хлебом, и маслом своего существования. Нам предлагают играть, торговать, вкладывать. Обещая доходность, уровень риска и периоды обращения — не то чтобы неадекватные для рынка, а запредельно баснословные, приводя исключительно удачные примеры, которые, конечно же, существуют, но по большей части в поле либо исключительного профессионализма, либо в сфере удачи и случая.

Если накопить архисложно, то растратить отложенное очень легко, поэтому именно здесь и скрыт дьявол личных финансов. Для того чтобы выгодно инвестировать в доступные населению инструменты, такие как фондовый и валютный рынки, ПИФы, облигации, металлы и биржевые товары, необходимо пройти длительную подготовку (от полугода до года). Да, можно за первый месяц торговли на фондовом рынке заработать 100–200% от первоначальных вложений (если очень повезёт), однако второй месяц может оказаться хуже, а третий и вовсе провальным. Смысл инвестирования — в его регулярной, а не разовой прибыльности. Как достичь её на финансовых рынках, вопрос для десятков книг, сотен часов практики и тысяч заработанных и потраченных рублей (и долларов).

Для россиян наиболее надёжным и простым объектом инвестирования была, есть и будет валюта. Любая основная валюта, будь то доллар, евро, франк, фунт, злотый или иена. Довольно забавно советовать людям покупать валюту на свободные средства, а через неделю получать гневный звонок с причитаниями, что доллар упал на 50 копеек, а он купил их целых 10 тысяч, потеряв тем самым 5 тысяч рублей. Найдите в интернете валютные котировки за последние 25 лет. Нашли? Доллар (или любая друга валюта) за все это время рос относительно рубля? Да. Чем более длинный период вы возьмёте, тем большую динамику он показал. Не существует внутринедельных инвестиций, как и внутримесячных. Поэтому мой ответ всегда один и тот же — "успокойся и жди"!

Если вы хотите конвертировать свои накопления в инвестицию, то валюта — пока что самый надёжный, доступный и верный объект. Тем более что покупательская способность валюты на её родине не меняется, скорее даже растёт, учитывая дефляционные тенденции на западных рынках.

P.S. И да, вы правы, в конце 2014 года и начале 2015 года доллар и евро стоили куда больше, нежели сейчас... Знаете что? Успокойтесь и ждите!