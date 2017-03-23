Педро уже не тот: почему испанцы больше не ищут русских жён

Однажды мы путешествовали по северу Франции. Это необъятные территории с нетронутыми временем замками, а ещё со множеством лугов и полей. По всей местности раскиданы фермерские хозяйства — хутора передавались из поколения в поколение.

В жизни обычного французского крестьянина, нынешнего владельца полей маркиза Карабаса, мало развлечений. Встал до рассвета и месишь до заката грязь и навоз резиновыми сапогами. Светская жизнь сосредоточена в барах близлежащего городка.

Мы пересекали такие городки. И отметили явление — суровых французских фермеров сопровождали женщины африканского или латиноамериканского происхождения, а вокруг вились темнокожие ребятишки.

Мне объяснили причину: дефицит женщин во французской глубинке. Юные селянки-француженки предпочитают ежедневной утренней дойке шум больших городов. Из крестьянок — в барышни. Деревенские парни, наследники ферм, понемногу сходят с ума. А потом принимаются искать себе иностранных жён. Не русских, нет. Русская женщина не согласна быкам хвосты крутить. Вот ещё. А уроженки стран третьего мира — запросто. Для многих из них это шанс и выигрышный лотерейный билет.

Собственно, ту французскую историю я вспомнила для фона. Как одну из возможных причин "импорта жён". Всякое бывает, как говорится.

Лучше расскажу про Испанию, которая мне и ближе, и понятнее.

Наташа, Марина, Инна

Примерно десять лет назад испанские холостяки активно импортировали русских жён. Далеко не один владелец брачного агентства с условным названием "Из России с любовью" обзавёлся домиком на третьей пляжной линии в испанской мекке русской эмиграции, городке Торревьеха.

Что представлял собой условный портрет клиента, лелеемого подобными агентствами?

Чаще всего это были разведённые мужчины среднего возраста, готовые на новые авантюры. Готовность подпитывалась мифом о том, что русская жена — идеальная жена.

Она при полном параде ежеутренне идёт в булочную (багет в её наманикюренных лапках смотрится особенно сексуально).

Паэлья выходит у неё комом только в первый раз (далее она готовит её намного лучше, чем 60-летняя крикливая Пакита из близлежащего ресторана).

Она яркая блондинка (компаньоны по тренировкам съели от зависти свои теннисные трусы).

Она заговаривает на превосходном испанском через неделю (плоды высококачественной советской образовательной дисциплины).

Она мечтает о море (в Испании моря хоть залейся).

Ей надоели "русские алкоголики" (вина и пива в Испании — в объёмах Средиземного моря, но испанский мужик в целом знает норму).

Бинго! Начинающий седеть и редеть волосами Педро отправляется в Санкт-Петербург, где брачное агентство уже подготовило программу встреч с Наташей, Мариной и Инной.

Почему Санкт-Петербург? Это беспроигрышный для агентства вариант. Пусть Педро не встретит здесь любовь до гроба, но воспоминания о белых ночах перекроют грусть разочарования. Педро вернётся домой с мыслью о том, что деньги, кажется, потрачены не зря. Съездил в турпоездку.

Другое направление для женихов — Москва. Фотография "я на Красной площади" как артефакт.

О деньгах, и это ключевой момент. Обеспеченные Педро пусть не косяками, но стайками летали на знакомства с Наташами, пока в Испании не грянул кризис. Период с 2009 года принёс многим Педро горькие потери. Кто-то надолго лишился работы. Кто-то перешёл в разряд банкротов. Кто-то перестал получать бонусы от сдаваемых курортникам пляжных апартаментов.

И так совпало (нет, конечно, не совпало, но на этот счёт пусть рассуждают экономисты), что именно в эти годы Россия уверенно пошла вперёд.

И Наташа из Санкт-Петербурга вдруг стала прилично зарабатывать. И даже воссоединилась с бывшим мужем, который тоже стал прилично, как говорится, "получать".

И бизнес "Россия — Испания: брак навеки" тихо умер.

Он, она и Чебурашка

Не импортом единым питалась и питается деликатная сфера смешанных русско-испанских браков. Вариант, который будет жить вечно, называется "Мы познакомились на пляже".

Он — испанец, загорелый, мускулистый (в той или иной степени мускулистый). Она — северная нимфа.

Ну, вы сами знаете, как это бывает.

Он (присвистнув): Guapa!

Она (кокетливо): Gracias.

Она уже три дня как приехала и выучила слово guapa (красавица), потому что в этом прибрежном городишке только ленивый не прокричал его ей вслед.

У неё и у мускулистого случилась любовь и жаркие ночи. Потом она переехала в Испанию. На свадьбе пели "Калинку" и нанятые танцорши исполняли фламенко. Родился сын.

Когда сын чуть подрос, она принялась ставить ему мультики про Чебурашку. Муж косился на экран, где нелепые кукольные персонажи качались в ритме голубого вагона.

— Ты ничего не понимаешь, — сказала она. — Это классика. На этом моя мама выросла.

— Ха, — сказал он.

И она осознала, что говорить им не о чем. У неё — Чебурашка и подруга в России, которая только-только рассказала по скайпу, что "познакомилась с парнем, он супер". А у него "Барса" играет с "Реал Мадрид", он без всяких идёт в бар.

Словарного запаса, чтобы устроить ему качественный скандал, не хватает. И уж тем более нет такого запаса, чтобы сесть рядом и объясниться. Взять за руку, попросить не идти в бар смотреть футбол, хотя бы сегодня. Получилось, что они не разные, они чужие.

Развод, адвокаты, алименты.

За багетом в кедах

Вряд ли миф об "идеальной русской жене" каким-то образом дошёл до сегодняшних испанских парней от 20 и до 30. В современной Испании есть устойчивая традиция: в 16–18 молодёжь знакомится, десять лет они вместе. Ближе к 30 женятся, рожают детей в своей, пусть и ипотечной квартире.

"Она" для современного испанского парня — одноклассница, однокурсница, подруга однокурсницы.

Эти ребята не ищут мифическую блондинку из России.

В Испании схлынула волна русских "искательниц испанского счастья".

На смену им пришли "новые русские девушки". Из тех, кто учится здесь или приехали однажды со своими родителями и безнадёжно "испанизировались". Они — умные, красивые, заводные. Как и множество юных испанок. Они — новая волна, и они прекрасны.

В булочную за круассанами и багетом они спускаются в кедах и с растрёпанной (художественно) головой.