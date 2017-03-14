Прививка благополучия и паралич воли: почему молодёжь не спешит в бизнес

Предпринимателями рождаются. На мой взгляд, это так же очевидно, как то, что рождённый летать ползать не будет. Предпринимательство стало работой, рутиной, профессией. За последние 30 лет уже второе поколение собственников формирует современный российский экономический ландшафт. Заметно, что первое поколение доминирует. Средний возраст олигархов из топ-100 "Форбс Россия" вырос за 10 лет с 46 до 52 лет. У нас в Калининградской области та же ситуация — по крайней мере, на примере объединений предпринимателей. "В бой идут одни старики". Уже давно не заметно качественных изменений предпринимательской среды — ни в качественных индикаторах типа Doing business, ни в субъективных ощущениях. А ведь всем серьёзным экономистам понятно, что государство не может более тащить экономику вперёд, и новым локомотивом российской экономики может быть только малый и средний бизнес. Как с нынешней 25-процентной доли малого и среднего бизнеса в ВВП подняться до 50%, даже не мечтая о 80%, как в цветущей Голландии? Почему мы видим так мало новых предпринимателей и новых проектов? Кто виноват и что делать?

Вернёмся к теории. Я считаю, что предприниматель — это бизнес-персона, стремящаяся к увеличению степени личной свободы через рост капитала собственного бизнеса на свой страх и риск. Главной силой предпринимателя является предпринимательское вещество, которое формируется из таланта и харизмы. Предпринимательское вещество — это исключительная способность к успеху через концентрацию четырёх личных сил: воли, точности, любознательности и ответственности. Любое предпринимательское вещество, создающее новое, — хорошее вещество. Человеческий капитал нашей страны — это в том числе и предпринимательское вещество. Это вещество преумножает и складывает труд и капитал, а не только вычитает налоги и делит их, как государственная машина. В этом смысле я солидарен с предтечей современного либертарианства Айн Рэнд, для которой предприниматели — атланты, приговорённые держать на своих плечах главные движущие силы человечества: производство, созидание и творчество. По её мнению, именно благодаря атлантам, героям романа, возможно существование человечества. Их число не очень велико, но когда власть пытается присваивать достижения атлантов, обвиняет их в общественных проблемах и рушит выстроенную ими систему, "атланты расправляют плечи" (перестают нести свою ношу и один за другим исчезают в неизвестности) — и общество лишается главного, что обеспечивало его развитие.

Старшее поколение, возможно, возразит мне, напомнив цитату из Маркса: "Нет такого преступления, на которое не пошёл бы капитал ради 300% прибыли". Но я отвечу цитатой одного из архитекторов нового мира, миллиардера Стива Джобса: "Хвала безумцам. Бунтарям. Смутьянам. Баламутам. Тем, кто всегда некстати и невпопад. Тем, кто видит мир иначе. Они не соблюдают правила. Они не уважают статус-кво. Вы можете цитировать их, спорить с ними, прославлять или проклинать их. Но игнорировать их невозможно. Потому что они несут перемены. Они толкают человечество вперёд. И пусть кто-то видит в них безумцев, мы видим гениев. Потому что лишь безумцы верят в то, что они могут изменить мир, и поэтому они меняют его". Кстати, 300% прибыли — это как раз про маржинальность продуктов Apple, и, заметьте, все счастливы — и клиенты, и акционеры, и сотрудники, и американское государство. Так кто же такие предприниматели — меркантильные жулики-космополиты или патриоты-атланты?

Ответ на этот вопрос мучил экономистов и социологов практически с момента становления капитализма. Ещё в начале прошлого века Вернер Зомбарт пришёл к выводу, что "в каждом законченном буржуа обитают две души: душа предпринимателя и душа мещанина, которые в соединении обе образуют капиталистический дух". Значит, существует два предпринимателя. Так уж получилось, что корни нашего предпринимательства лежат в уголовно наказуемых деяниях советского времени, и это предопределило негативное отношение к предпринимательству в обществе. Особенности российской приватизации на фоне разгула бандитизма в 90-х годах только усилили негатив. Дальше — больше. На свой страх и риск заниматься бизнесом в России — это испытывать совсем другие страхи и риски, чем на Западе. Вряд ли найдётся в нашей стране предприниматель, не побывавший свидетелем или фигурантом уголовного дела. Сегодня многое изменилось, но предпринимательство в России продолжает оставаться очень рискованным и не слишком почётным занятием. И здесь формируется главная проблема российского предпринимательства. Капитал компании легко трансформируется в личные деньги. А абсолютная ценность денег делает человека лично свободным: посредством денег он освобождается от зависимости от других людей и вещей — он может всё купить или продать. Поэтому очень часто российские предприниматели под давлением рисков продают бизнес и выводят деньги, а вместе с деньгами вывозят то самое предпринимательское вещество. Атланты "выходят в кэш" и расправляют плечи.

Почему нет новых предпринимателей? Кризис? А может, дело в веберовском превосходстве протестантской этики? Пожалуй, Макс Вебер был прав, когда говорил о том, что протестантская система ценностей способствует прославлению труда и воспитанию умеренности в обществе. А у нас... Мы продолжаем жить в обществе политинформации. Стране жизненно важно писать и говорить о деле, о лучших проектах и руководителях, а наша пропаганда в основном занята изучением проблематики заокеанского истеблишмента и далёкими горячими точками. Так что кризис, похоже, в головах.

Существует и новая для нас проблема наследования и династий. Давно замечено, что по мере достижения богатства потомки голодного предпринимателя утрачивают мотивацию к предпринимательским подвигам. Может быть, этим объясняется угасающий интерес к собственному бизнесу в глазах студентов. Прививка благополучия и паралич воли к успеху? Как вдохнуть в молодёжь энергию и веру в свои силы? Как сформировать новую национально-ориентированную предпринимательскую среду? Мысли материализуются. Ценности определяют цели. Думаю, что детям в школе нужно не только учить Пушкина, но и учиться понимать великого Коносукэ Мацусита, создавшего Panasonic: "Можно сказать, что бизнесмен — художник в широком смысле слова. Управление бизнесом — это искусство, причём такое, где объединяется много разных видов искусств. Художник берёт чистый холст и создаёт картину. Если она удаётся, её выделяют среди других, она может стать шедевром на все времена. Художник пишет на чистом холсте что-то ценное. Предприниматель делает примерно то же самое с помощью управления... Никогда не следует оценивать качество управления лишь размером полученной прибыли или эффективностью осуществляемых вами операций. Оно должно начинаться с размышлений о том, что есть жизнь и что значит быть человеком. Предприниматель должен представать в глазах потребителя великодушным, непритязательным, благодарным и настроенным на продолжительные деловые отношения. Но в глубине души преуспевающего бизнесмена кроется высокое мнение о себе как о мастере многих искусств и ремёсел. Такой самооценки не достичь без чрезвычайно тяжёлых трудов и кропотливых исканий, но именно она отмечает истинного управленца". Рождённый предпринимателем, так же как и рождённый летать, нуждается в инструкторе и наставнике.

Если верить Росстату, наша страна никогда в своей истории не жила так хорошо, как в 2014 году. Правительство и ЦБ научились чётко претворять в экономическую жизнь свои монетаристские идеи. Правда, с промполитикой пока не получается. Текущий кризис точно оказался не так страшен, как события 2008–2009 годов. И вообще намечается стабильный застой, а это означает исполнение одного из столыпинских условий экономического роста: "Дайте России 30 лет стабильности, и вы не узнаете страну". Будем надеяться, что свобода, верховенство закона, неприкосновенность частной собственности и конституционные права станут тем крепким фундаментом, на котором атланты смогут стоять столетиями. Всё это необходимые, но недостаточные условия.

Уверен, что для "хороших" предпринимателей деньги точно являются не самоцелью, а лишь инструментом, ведущим к цели. Теория Spiritus Animalis нобелевского лауреата Роберта Шиллера утверждает, что если все вокруг начнут работать так, как будто наступил экономический подъём, то он неизбежно наступит, несмотря на иррациональность ожиданий. Дорогу осилит идущий, кризис преодолеет работающий.