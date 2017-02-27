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"Лунный свет" vs "Ла-Ла Лэнд": как "Оскар" стал предсказуемым

11:35
  273 0
Фото автора

Антон Хоменко

журналист
По всем законам драматургии эта история должна начаться с того, что в 2002 году у некоего Тома Шерака был диагностирован рак простаты. Пожалуй, именно с этого печального факта в его биографии я и начну, потому что это на самом деле важно с точки зрения сюжетной линии этого текста. Он, как вы уже поняли, будет про премию "Оскар".
 
Сразу же будет один спойлер (это тоже важно): Том Шерак — это голливудский продюсер, который известен, пожалуй, лишь работой над фильмом Ридли Скотта "Чёрный ястреб".
 
В 2004 году картина "Властелин колец: Возвращение короля" Питера Джексона получила одиннадцать "Оскаров" из одиннадцати возможных. Тогда это ни у кого не вызвало возмущения. Мол, фэнтези отмечают таким количеством наград — зачем? В тот год (напомню) было много фильмов, которые с разной степенью вероятности могли претендовать на внимание киноакадемиков: "Хозяин морей: На краю земли", "Холодная гора", "Таинственная река", "Трудности перевода". "Возвращение короля" — хороший фильм, как и вся трилогия "Властелин колец". С этим невозможно спорить, потому что это факт. И тогда, в феврале 2004 года, никто и не спорил. Эйлайдже Вуду "Оскар" не дали, и слава богу.
 
Но в том же году награды Американской киноакадемии решили распределять немного по-другому. Именно распределять, а не вручать, исключив тем самым доминирование одного фильма над всеми остальными. 
 
Год спустя явным фаворитом был "Авиатор" Мартина Скорсезе. У него было одиннадцать номинаций (столько же, сколько у "Возвращения короля"), и казалось, что раз уж Питеру Джексону удалось собрать полную коллекцию статуэток, то тут уж точно не будет никаких проблем. Однако "Авиатору" досталось только пять статуэток, причём все они были техническими, кроме одной: Кейт Бланшет получила "Оскар" за второй план. Лучшим фильмом стала "Малышка на миллион", лучшим режиссёром — снявший её Клинт Иствуд.
 
С 2005 года и началась эта тенденция — иногда давать "Оскар" фильму и его режиссёру, а все четыре актёрские номинации (почти всегда) — распределять между разными картинами, чтобы каждой по чуть-чуть досталось. Это была реформа, которую провёл тогдашний президент Американской киноакадемии Фрэнк Пирсон (он один из тех, кто придумал сериал "Хорошая жена").
 
В августе 2009 года совет управляющих академии избрал нового президента. Им стал Том Шерак, который решил, что пять номинантов на лучший фильм — как-то мало. Понятно, что двух победителей быть не может, но расширение списка претендентов (по идее) должно было создать какую-то интригу. На самом деле — нет, потому что явный фаворит как был, так и остался. Редко бывает так, что нельзя заранее назвать победителя (этот год — классическое тому подтверждение).
 
Зачем это нужно было делать, если и так все понятно? Дело в том, что кампания по продвижению фильма конкретно для киноакадемии может стоить до 15 миллионов долларов. Такие данные содержатся в материале о том, как устроен "Оскар", опубликованном накануне на сайте журнала The New Yorker. Это большой пирог, от которого каждому достаётся по кусочку. И чем больше номинантов — тем больше этих кусков.
 
В 2014 году Том Шерак умер от рака, но к тому времени президентом академии уже была Шерил Бун Айзекс — первая чернокожая женщина на этой должности. На период её "правления" и пришёлся знаменитый расовый скандал #OscarsSoWhite. Совпадение? Не думаю.
 
Помните, год назад ещё Спайк Ли в "Инстаграме" написал: "Как стало возможным, что второй год подряд все двадцать претендентов на актёрские призы оказались белыми?" Шерил Бун Айзекс тогда обещала пересмотреть подход к определению номинантов с учётом всех критериев, которые могут оказаться важными. В результате в этом году номинированы: "Лунный свет" (драма про тяжёлую жизнь чернокожего гея), Дензел Вашингтон, Рут Негга, Махершала Али, Виола Дэвис, Барри Дженкинс. И это только основные номинации.
 
В связи с этим заранее (ещё после объявления номинантов в конце января) стало понятно, что лучшим фильмом станет "Лунный свет". В качестве компенсации за поражение "Ла-Ла Лэнда" в главной номинации "Оскар" дадут его режиссёру Дэмьену Шазеллу. Лучшим актёром второго плана выберут Махершала Али, актрисой — Виолу Дэвис, а Барри Дженкинс станет лауреатом за лучший адаптированный сценарий.
 
"Оскар" стал предсказуем, как детская игра, в которой нужно провести линии между словом и рисунком, который его иллюстрирует, расположенных в произвольном порядке. От слова "арбуз" линию надо прочертить к изображению большой полосатой ягоды зелёного цвета, а от слова "Оскар" — к любому чернокожему американскому актёру. 
 
С другой стороны, неизвестно, за что бы давали статуэтку, если бы Том Ширак до сих пор был президентом киноакадемии.
 

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