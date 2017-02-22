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Мужчины тоже люди

17:47
  643 0
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Наталья Ромашина
журналист
Двадцать третье февраля — вообще какой-то ужасный праздник. В нём плохо всё. Кроме длинных выходных, конечно. Если бы я была мужчиной, я бы этот день точно не любила. Причём уже со школы, когда девочек заставляют дарить мальчикам какие-то подарки, которые всегда получаются убогими, потому что все более-менее приличные мужские подарки в школе дарить ещё слишком рано.
 
Лет с семи пацанов с торчащими из широких школьных пиджаков тонкими шеями зачем-то называют будущими защитниками Отечества, вручают им открытки цвета хаки и тетрадки с танками. Нет, так-то понятно: им прививают патриотизм, что неплохо, наверное… Но зачем так? Почему если особый мужской день — то сразу про патриотизм, Родину, Отечество, защиту и военные действия? 
 
Ведь если задуматься, то это единственный популярный мужской праздник, и он имеет отчётливый военный "привкус". 
 
Если бы на 8 Марта женщинам дарили со школы набор для пеленания цвета унисексик и новое издание "Домостроя", то женщины бы начали кричать про сексизм, стереотипы и прочие такие вещи, про которые женщины периодически кричат. Но мужчинам в их единственный мужской праздник говорят о том, что они защитники Отечества. И если завтра война — то будь готов защищать. "Мы тебя ценим именно за это", — словно бы говорит праздник 23 Февраля всем мужчинам. И это считается нормальным. Живи теперь с этим всю жизнь и будь готов её отдать, если что. И живут ведь. 
 
Как-то раз знакомая психолог рассказала мне интересное сравнение, что женщины похожи на персик, потому что они очень мягкие снаружи, но внутри у них очень твёрдая косточка, а мужчины  — на грецкий орех, то есть совсем наоборот. Мне обычно не нравятся подобные обобщения, мне вообще не нравятся обобщения по какому-нибудь такому признаку, вроде "все мужики такие-то" или "все женщины такие-то", но это сравнение кажется очень точным. Во-первых, потому что приятно думать, что ты персик, а во-вторых — потому что мужчины и правда внутри мягче, чем снаружи.
 
И оттого я всегда за них переживаю, особенно когда из них начинают массово делать защитников Отечества, и только. Вообще, мужчинам катастрофически не хватает нормальных праздников. Не хватает таких, чтобы не про войну, не про потребность умирать за Родину в возможной перспективе — желательно вообще не про "умирать", а про что-то хорошее. Чтобы они знали, что мы их любим не только за то, что они с автоматом наперевес или даже без него готовы пойти нас защищать, что нет нам дела до автоматов, что просто по-человечески любим: они же тоже люди, в конце-то концов.

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