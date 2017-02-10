Через 20 лет Польша проснётся брошенной в нищете колонией Запада

К великим достижениям пропаганды 21 века нужно причислить то, что удалось сделать с поляками политикам и находящимся на их содержании СМИ в Польше.

Подмена понятий, искажение и фальсификация истории привели к тому, что большинство жителей, а особенно молодое поколение, всерьёз верит в героизм так называемых проклятых солдат, которые после войны грабили и убивали своих соотечественников, и прежде всего — в то, что Путин мечтает о следующем разделе Польши.

Такой абсурдный подход к реальности связан в первую очередь с недостаточными знаниями истории и подпитан пропагандистской кашицей, которой нас кормят западные польскоязычные СМИ.

Многие поляки не задумываются над тем, например, каким образом Польша — начиная с 1945 года до, скажем, 1975-го (т. е. в общей сложности спустя 35 лет) — из послевоенных руин превратилась в промышленно развитую страну и была полностью восстановлена.

"Преступный социалистический тоталитаризм" того времени как-то странно хорошо влиял и на численность населения, и на жилищное строительство. Была создана система образования, в рамках которой вузы бесплатно окончили все сегодняшние польские политики, которые теперь с таким отвращением вспоминают времена своей молодости.

Пропаганда в Польше дошла до столь низкого интеллектуального уровня, что скоро, наверное, молодёжи будет говориться, что социалистическая Польша была тоталитарной потому, что люди тогда не пользовались айфонами, не ели "Сникерс" и не могли ходить в "Макдоналдс".

Такое умственное состояние поляков должно привести в итоге к катастрофе — социальной и экономической. За современными звукопоглощающими экранами на дорогах скрывается растущая нищета многих польских семей. Уже в данный момент, как сообщают государственные агентства, около 14% поляков живёт за чертой бедности, а обслуживание внешнего долга Польши поглощает больше денег, чем расходуется на польское образование и армию, вместе взятые.

Говоря обычным языком, мы платим астрономические проценты по гигантским западным кредитам, которыми обложило нас польское марионеточное правительство.

Пробуждение будет неприятным, как с глубокого похмелья, и наступит, на мой взгляд, не раньше чем через 20-30 лет, когда окажется, что у Польши уже нет денег на пенсии миллионам поляков.

Через 30 лет наша страна окажется заброшенной колонией Запада, оставленной один на один с собственными трудностями, охваченной проблемами с огромным украинским меньшинством, имеющим уже собственные политические партии и влиятельных политиков в Варшаве.



Мы будем страной стариков, живущих в нищете.



Это будет цена, которую мы заплатим за сегодняшнюю беззаботность, за безразличие и отсутствие целеустремлённости в отстранении от власти иностранных агентов. Притворившись польским правительством, они успешно разрушают экономику Польши во имя войны с Россией, о которой, наверное, мечтают.

Поэтому вполне справедливо сказал Оруэлл: "Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они являются их сообщниками".