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Слабоумие и отвага: почему женщины хотят замуж

16:40
  224 0
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Карина Пинтийская
журналист

На днях я ехала за рулём и в пробке упёрлась глазами в заднее стекло впередистоящей новенькой "Ауди". На стекле во всю его ширину было написано "Ищу мужа", а дальше шли контактный телефон и профили в социальных сетях. Всю дорогу домой я думала о том, чего же здесь больше — слабоумия или отваги? Плакать тут или смеяться?

Русская женщина помешана на браке. Нет, она не ищет великой любви или счастья, она ищет именно брака, а понятия эти отнюдь не тождественны. Муж для неё — это тотемное животное, магический талисман, признак успеха — ну как у мужика деньги, большой автомобиль или педофильского возраста любовница. Муж есть — все, к успеху пришла. Все эти уколы и подтяжки, липосакции и бесконечные диеты, наращивания волос, ногтей, ресниц и бровей, увеличение попы, губ и груди — все подчинено одной великой цели: найти мужа. Что будет потом — не важно, кем будет муж — тоже не имеет большого значения.

Одна моя университетская приятельница — потрясающей красоты барышня — была одержима поисками мужа и всю тщетность своих попыток связывала только с отсутствием гигантской груди. Мучилась, копила, грудь таки сделала и мужа нашла, однако в течение года развелась. И так три раза. Сейчас у неё четвёртый брак, и она по-прежнему плохо себе представляет, зачем ей нужен этот марафон бесконечных замужеств. Просто так надо.

Кроме маниакального апгрейда своего тела наши несчастные женщины прибегают к услугам различного рода гадалок и экстрасенсов, которые за гораздо более низкую по сравнению с грудными имплантами цену гарантируют успех на поприще мужеискательства. Я знаю девушку, которая так самозабвенно хотела замуж, что в течение десяти лет регулярно относила все заработанные деньги местным служителям потусторонних сил. Они били яйца, жгли свечи, стучали в бубен и, закатывая глаза, пророчили ей мужчин, которые, естественно, так и не появились. Если бы эти годы она потратила на то, чтобы сделать свою жизнь интересной себе самой, то наверняка все бы давно сложилось.

Я знаю бесчисленное количество женщин, которые говорили "хочу замуж", а когда я спрашивала, за кого, смотрели на меня как на пришельца. Я понимаю желание выйти замуж за конкретного, любимого и единственного, и то — только гипотетически. Но чтобы просто "замуж"?

Но стоп, не нужно мизогинии — это слабоумие случилось не от хорошей жизни. Женщин нужно пожалеть и понять: им не мужья нужны, а хороший психолог, который бы объяснил, что они никому ничего не должны и хороши сами по себе — с мужьями или без. Но, к сожалению, в нашей стране хорошего психолога найти ещё труднее, чем мужа: культуры эмоционального здоровья нет, а основная масса так называемых специалистов занята как раз тем, что проводит тренинги Как найти мужа за 15 дней в пределах Кольцевой. Хорошие психологи, конечно, есть, но их мало и стоят они дорого, а настоящая терапия не даст быстрых ответов на сложные вопросы.

Хотеть любви и счастья — это совершенно нормально, а вот хотеть абстрактного замужа — это, уж простите, пещерная хтонь, которой наши замученные патриархальным архаичным обществом женщины просто не умеют и не могут сопротивляться. А надо. Потому что только когда ты полюбишь себя сама и станешь самодостаточной, тебя смогут полюбить и другие.

Материал написан для журнала "Shopping. Люди и вещи"

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