На двух погранпереходах на выездах из Калининградской области образовались пробки в субботу, 16 декабря. Об Этом Клопс.Ru сообщили автолюбители.

Так, по свидетельству очевидцев, самая большая пробка на час публикации наблюдалась на переходе Багратионовск – Безледы. Автолюбители сообщают, что ожидают проезда по нескольку часов.

Такая же ситуация на переходе Мамоново – Гжехотки. Чтобы пересечь границу, приходится стоять в очереди по 4-5 часов, пишут читатели паблика Клопс.Ru

Водители жалуются на очень медленную работу таможенников как с российской, так и с польской стороны.