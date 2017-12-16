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Российских водителей обязали надевать светоотражающие жилеты в тёмное время суток

09:12
  2367
Российских водителей обязали надевать светоотражающие куртки или жилеты в тёмное время суток в случае вынужденной остановки. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.
 
Правила дорожного движения дополнены новым пунктом, предписывающим водителям обязательно надевать отражающую свет одежду, если приходится выходить из автомобиля в тёмное время суток за пределами населённых пунктов. В документе, опубликованном кабинетом министров, поясняется, что наличие светоотражающих жилетов в машине является обязательным во многих европейских странах.
 
За шесть месяцев текущего года в России на дорогах в вечернее и ночное время пострадали более 7,5 тысяч пешеходов. 1321 человек погиб, 6537 получили травмы, говорится в постановлении правительства. Кроме того, почти на пять процентов по сравнению с 2016 годом выросло количество случаев наездов на водителей, покинувших салон автомобиля на загородных дорогах в тёмное время суток.
 
В сентябре МВД России выступило с предложением обязать водителей использовать светоотражающую одежду, если им приходится выходить из машины в темноте.
 

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