В 2018 году выпустят первый в мире летающий спорткар

Весной 2018 года компания Samson Motors планирует начать продажи первого в мире летающего спорткара. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на журнал Autocar.

Максимальная высота полёта трёхколёсной машины с габаритами Mercedes-Benz S-Class составит четыре километра, максимальная скорость в воздухе — до 320 км/ч. Создатели заявляют, что на земле Samson Motors Switchblade может разогнаться до 160 км/ч.

У нового двухместного транспортного средства есть складные крылья и хвост, они убираются вручную. В его оснащение входят 1,6-литровый бензиновый двигатель V4 собственного производства мощностью 190 лошадиных сил, парашют, мультимедийная система и кожаная отделка салона.

Автомобиль взлетает только со специализированной взлётно-посадочной полосы из-за размаха крыльев в восемь метров и необходимости свободного пространства для взлёта и посадки. Водителю необходимы стандартные права для поездок по дорогам и пилотская лицензия для полётов.