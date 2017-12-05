Супругам из Калининграда продали автомобиль, арестованный из-за долгов прежнего владельца

Супруги из Калининграда купили автомобиль, который впоследствии оказался под арестом из-за долгов прежнего хозяина. Такую историю опубликовала газета "Страна Калининград"

Объявление о продаже автомобиля марки "Renault Duster" 2016 года выпуска за 485 тысяч рублей супруги нашли на одном из интернет-сайтов. Судя по информации в объявлении, машине требовался небольшой ремонт. Однако супруги решили, что цена вполне оправдывает этот незначительный недостаток. И решились на покупку, несмотря на то, что за автомобилем нужно было ехать в Москву.

Калининградцы продали своё старенькое авто за 190 тысяч рублей, взяли ещё 400 тысяч в кредит и отправились в столицу. Однако на месте сразу же всё стало складываться не так, как они ожидали.

Сначала их попросили полностью оплатить покупку. Затем сообщили, что машина на складе, и нужно подождать, пока её пригонят. Но вместо ожидаемого "Renault Duster" к покупателям вышел мужчина и сообщил, что такого автомобиля у них на самом деле нет. Зато есть замечательный "Форд-Фокус" 2006 года, который забрать можно прямо сейчас.

Супруги были шокированы таким поворотом дела. И, побоявшись потерять деньги, согласились на замену. Однако уже в Калининграде выяснилось, что злоключения их на этом не закончились. Машина оказалась под арестом из-за долгов прежнего владельца, и новые хозяева не могли поставить её на учёт в ГИБДД.