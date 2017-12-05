В Калининграде из-за шести ДТП затруднён проезд по нескольким улицам

В областном центре из-за шести аварий на нескольких улицах образовались пробки к вечеру в понедельник. Об этом Клопс.Ru сообщают автомобилисты.

Так, на Большой окружной улице автомобильный поток практически застопорился из-за ДТП. Скорость движения здесь не превышает 11 км/час.

Большая пробка образовалась из-за аварии на улице Свободной от перекрёстка с улицей Дмитрия Донского до выезда на проспект Мира. Из-за ДТП практически нет проезда по улице Театральной от Ленинского проспекта до Мира.

На улице Александра Невского также затруднён проезд из-за аварии, случившейся в районе перекрёстка с круговым движением. Из-за этого ДТП, помимо всего, образовались пробки при выезде с Черняховского и Литовского вала.

Ещё одно происшествие собрало пробку на Ленинском проспекте. Ситуация осложняется тем, что в конце рабочего дня в час пик на улице особенно много автомобилей.