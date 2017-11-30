На ул. Черняховского из-за ДТП с маршруткой блокировано движение трамваев

На ул. Черняховского из-за ДТП с участием микроавтобуса и легковушки образовались пробки. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.

Авария случилась на трамвайных путях в районе перекрёстка с ул. Иванникова. Пассажирская маршрутка врезалась в поворачивающую в сторону ул. Баранова легковушку.

В результате происшествия блокировано движение трамваев. Сейчас на месте ДТП два вагона. Кроме того, образовалась пробка от площади Победы в сторону площади Василевского.