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В Калининградской области во время ЧМ-2018 за перемещениями болельщиков на машинах будут следить камеры

Автор: Константин Сериков
18:06
  276
В Калининградской области к началу чемпионата мира по футболу установят камеры, распознающие автомобильные номера. По ним планируется отслеживать болельщиков, которые приедут в регион на личном транспорте, сообщил в среду, 29 ноября, директор ситуационного центра "Безопасный город" Алексей Игнатенко.
 
По его словам, 33 таких камеры появится на дорогах Калининграда, еще 130 установят на областных трассах.
 
"Такая камера стоит в районе ул. Гаражной. Ракурс выбран таким образом, что при движении автотранспортных средств она фиксирует номера проезжающих авто и сразу даёт полную информацию", - отметил Игнатенко.
 
До старта ЧМ новые камеры будут установлены вдоль всех протокольных маршрутов. Всего за год планируется увеличить количество камер в регионе более чем в два раза. Только в Калининграде  до конца 2017 года будет установлено 424 камеры, а уже в 2018 году количество аппаратных средств вырастит до 1060 единиц.

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