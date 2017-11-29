В Калининградской области во время ЧМ-2018 за перемещениями болельщиков на машинах будут следить камеры

В Калининградской области к началу чемпионата мира по футболу установят камеры, распознающие автомобильные номера. По ним планируется отслеживать болельщиков, которые приедут в регион на личном транспорте, сообщил в среду, 29 ноября, директор ситуационного центра "Безопасный город" Алексей Игнатенко.

По его словам, 33 таких камеры появится на дорогах Калининграда, еще 130 установят на областных трассах.

"Такая камера стоит в районе ул. Гаражной. Ракурс выбран таким образом, что при движении автотранспортных средств она фиксирует номера проезжающих авто и сразу даёт полную информацию", - отметил Игнатенко.

До старта ЧМ новые камеры будут установлены вдоль всех протокольных маршрутов. Всего за год планируется увеличить количество камер в регионе более чем в два раза. Только в Калининграде до конца 2017 года будет установлено 424 камеры, а уже в 2018 году количество аппаратных средств вырастит до 1060 единиц.