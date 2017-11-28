Из-за семи ДТП в Калининграде на нескольких улицах образовались пробки

В конце рабочего дня во вторник из-за семи ДТП на нескольких улицах областного центра образовались пробки. Об этом Клопс.Ru сообщают автомобилисты.

Так, на Московском проспекте из-за аварий сразу в трёх местах образовались пробки. ДТП мешает проезду автомобилей в районе перекрёстка с Ленинским проспектом. Ещё два происшествия затруднили проезд в сторону перекрёстка с Большой окружной улицей.

На фото: ДТП на Московском проспекте. Автор: Екатерина Медведева

Две аварии случились на улице Александра Невского. Здесь также образовалась пробка, машины движутся со скоростью не более 7 км/час.

Ещё одно ДТП буквально закупорило движение по улице Судостроительной от перекрёстка с улицей Батальной. Тут образовалась плотная пробка.

Затруднён проезд по улице Дзержинского. Здесь движению мешает ДТП, произошедшее неподалёку от перекрёстка с улицей Подполковника Емельянова.

Ситуация осложняется большим потоком автомобилей на улицах города в час пик. По данным сервиса Яндекс.Пробки, средняя скорость движения машин на отдельных участках дорог не превышает 5 км\час.