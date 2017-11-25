+8 °C
днем
+5 °C
ночью
25 ноября 2017 г. 18:26
86 312 пользователей
за 24 часа на сайте
58.37 -0.08
Курс ММВБ на 25 ноября 2017, 18:00
69.62 +0.38
Курс ММВБ на 25 ноября 2017, 18:00
16.49 0.0
Курс ЦБ на 26 ноября 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Авто

Из-за пяти ДТП в Калининграде образовались пробки на нескольких улицах

16:11
  1324
В субботу к 16:00 в Калининграде образовались пробки на нескольких улицах. Тому причиной стали пять ДТП, сообщают Клопс.Ru автомобилисты.
 
Самая большая пробка на этот час наблюдается на улице Александра Невского. Здесь из-за ДТП поток машин встал практически наглухо.
 
Из-за аварий на улице Киевской и проспекте Советском также затруднено движение. В частности, по Советскому проспекту машины движутся со скоростью не более 5 км/час, сообщает сервис Яндекс.Пробки.
 
На Большой окружной улице, где сегодня случились сразу два ДТП, пробки постепенно рассасываются. 
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops

Главные темы дня

Особые и экономические: объясняем, что произошло с законом о калининградской ОЭЗ и почему это вызвало шумиху
24 ноября 201716:31
  5832
Особые и экономические: объясняем, что произошло с законом о калининградской ОЭЗ и почему это вызвало шумиху
Диетологи рассказали, что нужно есть на завтрак для хорошего секса
Фото горячей новости
10:33
  7401
Алиханов поручил новому детскому омбудсмену сосредоточиться на поддержке семей с детьми
Фото горячей новости
24 ноября 201722:12
  3248
В Калининградской области девятерых многодетных матерей наградили медалями
Фото горячей новости
24 ноября 201721:01
  4713
Очевидцы: корова билась в конвульсиях посреди улицы более 12 часов, пока не умерла
Фото горячей новости
24 ноября 201718:29
  15357

Лента новостей

Картинка
В Госдуме предложили признать McDonald's иностранным агентом
17:24
  512
Картинка
В РПЦ рассказали, что общего между церковью и смартфонами Apple
16:48
  790
Картинка
Из-за пяти ДТП в Калининграде образовались пробки на нескольких улицах
16:11
  1304
Картинка
Калининградская полиция разыскивает 45-летнего мужчину, подозреваемого в краже
15:44
  825

Авторские колонки

Фото автора
Мария Кравцова
журналист
Догнать и причинить добро: как мы пытались спасти человека, живущего в палатке
  13631
Фото автора
Павел Голубев
Кандидат экономических наук, сотрудник финансовой компании
С миру на нитки: за чей счёт достроят Приморское кольцо
  10734
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo