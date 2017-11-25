Из-за пяти ДТП в Калининграде образовались пробки на нескольких улицах

В субботу к 16:00 в Калининграде образовались пробки на нескольких улицах. Тому причиной стали пять ДТП, сообщают Клопс.Ru автомобилисты.

Самая большая пробка на этот час наблюдается на улице Александра Невского. Здесь из-за ДТП поток машин встал практически наглухо.

Из-за аварий на улице Киевской и проспекте Советском также затруднено движение. В частности, по Советскому проспекту машины движутся со скоростью не более 5 км/час, сообщает сервис Яндекс.Пробки.

На Большой окружной улице, где сегодня случились сразу два ДТП, пробки постепенно рассасываются.