В Калининграде на нескольких улицах образовались пробки из-за шести ДТП

В областном центре к концу рабочего дня в четверг из-за шести ДТП образовались пробки сразу на нескольких улицах. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы.

Из-за ДТП встали в пробке автомобили на улице Черняховской в сторону Литовского вала вплоть до перекрёстка с круговым движением. Одновременно из-за аварии на дороге образовалась пробка на улице 9 Апреля от Нерчинской в сторону ул. Александра Невского.

Из-за ДТП наглухо стоит и Ленинский проспект, здесь скорость движения в обе стороны не превышает 7 км/час. Затруднён проезд автомобилей по улицам Маршала Баграмяна и Генерала Буткова из-за столкновения автомобилей на перекрёстке.

Очевидцы сообщают о больших пробках на улицах Портовой и Правой набережной. Здесь также произошли аварии.