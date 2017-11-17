В Калининграде из-за трёх ДТП образовались пробки на нескольких улицах

В Калининграде в конце рабочего дня в пятницу из-за трёх ДТП образовались пробки на нескольких улицах. Об этом Клопс.Ru сообщают автолюбители.

По данным сервиса Яндекс.Пробки , из-за ДТП на перекрёстке с круговым движением по ул.Черняховского – ул. Александра Невского автомобили движутся со скоростью не более 5 км/час.

Затруднён проезд по Советскому проспекту, где также случилась авария. Самая большая пробка образовалась из-за ДТП на кольце ул.Маршала Борзова – пр.Советский. Здесь автомобили не могут проехать сразу по трём улицам: Космонавта Леонова, Маршала Борзова и по Советскому проспекту, сообщают очевидцы.