.В Калининграде из-за пяти ДТП образовались пробки

В Калининграде в конце рабочего дня в среду сразу пять ДТП заблокировали проезд по нескольким улицам. Об этом Клопс.Ru сообщают автомобилисты.

Так, столкнувшиеся на ул. Суворова фура и легковой автомобиль перегородили движение сразу по двум полосам в направлении ул. Камской. В образовавшейся пробке машинам удаётся ехать со скоростью 15-20 км/час.

Ещё одна авария затрудняет движение по Ленинскому проспекту. Два других ДТП мешают проезду автомобилей по ул. Куйбышева и Гагарина. Автомобили, столкнувшиеся на проспекте Советском около 17:00, в настоящий момент уже разъехались, пробка постепенно рассасывается.